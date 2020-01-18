Моуриньо недоволен тем, что Конте подтвердил интерес «Интера» к Эриксену

Главный тренер «Тоттенхэма» подверг критике наставника «Интера» , который открыто говорил об интересе миланского клуба к хавбеку «шпор» .

Кто из представителей «Интера» обсуждал будущее Эриксена? Полагаю, это был Антонио. И боюсь, он сделал это публично. Он был очень уверен в переходе Эриксена в «Интер». Однако мы не должны говорить об игроках других клубов, пока они не станут нашими футболистами. Вы спрашивали меня о Жедсоне с его первого упоминания в СМИ , но я ничего не говорил вам на эту тему.

Является ли это вопросом проявления уважения? Я не буду дарить вам заголовок. Займитесь этим сами. Если «Интер» уверен, это значит, что они готовы сделать нам предложение, которого ещё не было.

Но когда я вижу, как [о чужих игроках] говорят люди, у которых есть определённые обязательства, меня это немного удивляет.