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Моуриньо недоволен тем, что Конте подтвердил интерес «Интера» к Эриксену

сегодня, 04:59

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо подверг критике наставника «Интера» Антонио Конте, который открыто говорил об интересе миланского клуба к хавбеку «шпор» Кристиану Эриксену.

Кто из представителей «Интера» обсуждал будущее Эриксена? Полагаю, это был Антонио. И боюсь, он сделал это публично. Он был очень уверен в переходе Эриксена в «Интер». Однако мы не должны говорить об игроках других клубов, пока они не станут нашими футболистами. Вы спрашивали меня о Жедсоне с его первого упоминания в СМИ, но я ничего не говорил вам на эту тему.

Является ли это вопросом проявления уважения? Я не буду дарить вам заголовок. Займитесь этим сами. Если «Интер» уверен, это значит, что они готовы сделать нам предложение, которого ещё не было.

Но когда я вижу, как [о чужих игроках] говорят люди, у которых есть определённые обязательства, меня это немного удивляет.

По слухам, «Интер» готов купить датского полузащитника за 18 млн евро.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:11
Какие 18 лямов? Он стоит дороже намного. И зачем ему Интер? Когда есть шанс пойти в Реал, в МЮ и другие клубы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:15
Когда же он перестанет ныть?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:01
Все валится из рук Моуриньо.
VIPded
VIPded
сегодня в 07:47
Асопливый...)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:44
переводчик лучше бы за собой следил бы, вся его личность в футболе это большая мерзость.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 05:43
Интер перспективней, чем нынешний ТТХ.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:35
Решать Эриксену с кем ему быть.
cska plus
cska plus
сегодня в 05:34
Тут с Жозиком сложно спорить.
drug01
drug01
сегодня в 05:06
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