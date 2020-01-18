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Зидан: «Мне жаль Вальверде. Отношусь к нему с огромным уважением»

сегодня, 03:44

Наставник «Реала» Зинедин Зидан высказался относительно увольнения Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны».

Я не буду встревать в эту историю. Единственное, что я хочу сказать – мне жаль его, потому что это нехорошая ситуация. Он хороший тренер, и я отношусь к нему с огромным уважением. Мы, тренеры, знаем, где находимся. И это не изменится.

Меня это касается точно так же. Если мы проиграем два матча, меня снова начнут критиковать, как было полтора месяца назад. Это нелегко, так как мы не можем побеждать постоянно, но мы всегда выкладываемся на все 100 процентов.

Ранее появилась информация о том, что Вальверде отказался от компенсации за досрочное расторжение своего контракта с «Барселоной».

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cska plus
cska plus
сегодня в 08:20
Зидан прав но жалеть не нужно.
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