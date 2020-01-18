Зидан: «Мне жаль Вальверде. Отношусь к нему с огромным уважением»

Наставник «Реала» высказался относительно увольнения с поста главного тренера «Барселоны».

Я не буду встревать в эту историю. Единственное, что я хочу сказать – мне жаль его, потому что это нехорошая ситуация. Он хороший тренер, и я отношусь к нему с огромным уважением. Мы, тренеры, знаем, где находимся. И это не изменится.

Меня это касается точно так же. Если мы проиграем два матча, меня снова начнут критиковать, как было полтора месяца назад. Это нелегко, так как мы не можем побеждать постоянно, но мы всегда выкладываемся на все 100 процентов.