Нани убеждён, что МЮ может добиться успеха в матче с «Ливерпулем»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча бывшей команды против «Ливерпуля» в рамках 23-го тура АПЛ .

Когда все ждут, что команда проиграет, она отвечает обратным образом. МЮ по-прежнему остаётся МЮ . При таких классных игроках и с большой мотивацией может случиться всё. Даже если твоим соперником является «Ливерпуль» – лучшая команда Премьер-Лиги.

У «Манчестер Юнайтед» есть замечательные игроки, которые могут решить судьбу матча за один эпизод.