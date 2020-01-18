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Нани убеждён, что МЮ может добиться успеха в матче с «Ливерпулем»

сегодня, 04:20
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 19:30 Не начался

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча бывшей команды против «Ливерпуля» в рамках 23-го тура АПЛ.

Когда все ждут, что команда проиграет, она отвечает обратным образом. МЮ по-прежнему остаётся МЮ. При таких классных игроках и с большой мотивацией может случиться всё. Даже если твоим соперником является «Ливерпуль» – лучшая команда Премьер-Лиги.

У «Манчестер Юнайтед» есть замечательные игроки, которые могут решить судьбу матча за один эпизод.

Я убеждён в том, что МЮ сделает то же самое, что они сделали в выездной игре с «Сити».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:09
Нани зря ушёл из МЮ
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:55
Пора уже "Ливерпулю" допустить осечку.
cska plus
cska plus
сегодня в 04:41
В футболе всякое бывает.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 04:33
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