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Клопп: «Странно, что такая команда, как МЮ, постоянно обороняется»

сегодня, 02:50
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 19:30 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 23-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» прокомментировал оборонительный стиль команды Оле-Гуннара Сульшера.

Это странно, когда ты встречаешься с высококлассной командой, которой по-прежнему является «Юнайтед», и она играет так, как играет. Я не знаю, говорил ли я о том, что МЮ постоянно обороняется, но, наверное, говорил. И это так.

То же самое было на прошлой неделе с «Тоттенхэмом». Не сказать, что они только контратаковали, но в основном, они делали именно это. К 70 минуте матча со «шпорами» наш процент владения мячом достиг отметки 80, это не есть нормально. Если люди видят в этом критику, что ж, я не могу это изменить.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:44
Хитрый. Вызывает на открытый бой, и тогда закидает 3-4 плюхи им.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:41
Да патамушта с вами тока в афтобус играть. Иначе будет результат как с народными...
beefs
beefs
сегодня в 09:33
У каждого своя тактика...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:49
Потому что Клоппа нет ....
Carradona
Carradona ответил liverpool-today
сегодня в 08:38
ЛФК без нападающих* играл в полуфинале с барсой 4:0, и не стал от обороны играть) Все от менеджера идёт, его мотивации, ума и виденья ситуации.
*Ориги, плотный игрок скамейки)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:59
Надо разгромить МЮ.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:49
МЮ стал просто середняком и против МС, Ливерпуля вынужден большую часть матча обороняться.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:05
Играть сейчас с Ливерпулем в открытую, это самоубийство для МЮ. А Клопп их толкает на это.
cska plus
cska plus
сегодня в 05:40
Что то фриц умничает.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 04:44
МЮ не тот..
ermak6848
ermak6848
сегодня в 03:54
посмотрим как сложится Игра...
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 03:11
Что верно то верно, зрит в корень Клопп. Но Тоттенхэм был вполне неплох. И это без Нападающего. Но МЮ так играть нельзя
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