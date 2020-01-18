Клопп: «Странно, что такая команда, как МЮ, постоянно обороняется»

Главный тренер «Ливерпуля» в преддверии матча 23-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» прокомментировал оборонительный стиль команды Оле-Гуннара Сульшера.

Это странно, когда ты встречаешься с высококлассной командой, которой по-прежнему является «Юнайтед», и она играет так, как играет. Я не знаю, говорил ли я о том, что МЮ постоянно обороняется, но, наверное, говорил. И это так.

То же самое было на прошлой неделе с «Тоттенхэмом». Не сказать, что они только контратаковали, но в основном, они делали именно это. К 70 минуте матча со «шпорами» наш процент владения мячом достиг отметки 80, это не есть нормально. Если люди видят в этом критику, что ж, я не могу это изменить.