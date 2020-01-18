ГлавнаяНовости

Гвардиола: «Нам нет смысла интересоваться матчем „Ливерпуля“ с МЮ»

сегодня, 01:50
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 19:30 Не начался

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команду не должен интересовать центральный матч грядущего тура АПЛ «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед».

Реальность такова, что мы далеки [от «Ливерпуля»]. Мы принимаем этот факт. Они выиграли 20 матчей и лидировали бы в любом чемпионате мира, не только в нашем.

Нам было бы лучше сфокусироваться на Заха, Айю и «Кристал Пэлас». А затем на вторничной игре с «Шеффилд Юнайтед». Мы слишком отстаём от «Ливерпуля», а значит, не заинтересованы смотреть на то, что он делает.

Будет лучше сосредоточиться на том, что мы можем улучшить для оставшейся части сезона в АПЛ и других турнирах.

Мыслями о предстоящей встрече с МЮ поделился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Артета: «У Нельсона есть огромный потенциал»
Сегодня, 09:36 Комментарии0
Анчелотти заявил, что рассчитывает на усиление состава «Эвертона»
Сегодня, 09:01 Комментарии0
Хазенхюттль рассказал о причинах последних успехов «Саутгемптона»
Сегодня, 08:44 Комментарии1
Лэмпард: «Нельзя недооценивать „Ньюкасл“»
Сегодня, 07:36 Комментарии6
Сульшер: «МЮ не может себе позволить 30 лет без чемпионства»
Сегодня, 07:15 Комментарии9
Гвардиола: «Если „Сити“ меня не уволит, я никуда не уйду»
Сегодня, 06:58 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Никита Бычков
Никита Бычков ответил Нaстасья
сегодня в 09:21
Пеп Великий тренер, Клоппу до него как до луны пешком
Ну да наверно пеп построил боруссию и играл с ней в финале лч, он такой же как его петушок карлик, хорош только где и так хорошо! Ниче скоро зидан укажет ему его место
cska plus
cska plus
сегодня в 08:24
Факт налицо и Пеп прав.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:55
Сплошное нытье.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:42
Пеп прав, от него уже ничего не зависит.
Нaстасья
Нaстасья
сегодня в 02:54
Пеп Великий тренер, Клоппу до него как до луны пешком
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 02:30
Само это вью... Говорит что очень даже беспокоит его эта игра, иначе бы не пиарился на этой теме, пепка как всегда слизь пускает ради упоминания о себе в прессе
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:54
Прежде всего надо интересоваться делами своей команды.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100