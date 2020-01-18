Гвардиола: «Нам нет смысла интересоваться матчем „Ливерпуля“ с МЮ»

Наставник «Манчестер Сити» объяснил, почему его команду не должен интересовать центральный матч грядущего тура АПЛ «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед».

Реальность такова, что мы далеки [от «Ливерпуля»]. Мы принимаем этот факт. Они выиграли 20 матчей и лидировали бы в любом чемпионате мира, не только в нашем.

Нам было бы лучше сфокусироваться на Заха, Айю и «Кристал Пэлас». А затем на вторничной игре с «Шеффилд Юнайтед». Мы слишком отстаём от «Ливерпуля», а значит, не заинтересованы смотреть на то, что он делает.