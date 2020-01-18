ГлавнаяНовости

Тер Штеген: «Будем надеяться, что Сетьен добьётся успеха»

сегодня, 03:20

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал перестановку в тренерском штабе каталонской команды. Эрнесто Вальверде на посту главного тренера «сине-гранатовых» сменил Кике Сетьен.

Прежде всего, я хочу поблагодарить Эрнесто, который за эти годы проделал огромную работу. Абсолютное уважение от команды и благодарность.

Теперь у нас новый тренер, который старается что-то изменить. У каждого своё видение футбола. Мы слушаем и стараемся делать то, что он просит. Будем надеяться, что он преуспеет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Артета: «У Нельсона есть огромный потенциал»
Сегодня, 09:36 Комментарии0
Анчелотти заявил, что рассчитывает на усиление состава «Эвертона»
Сегодня, 09:01 Комментарии0
Хазенхюттль рассказал о причинах последних успехов «Саутгемптона»
Сегодня, 08:44 Комментарии1
Лэмпард: «Нельзя недооценивать „Ньюкасл“»
Сегодня, 07:36 Комментарии6
Сульшер: «МЮ не может себе позволить 30 лет без чемпионства»
Сегодня, 07:15 Комментарии10
Гвардиола: «Если „Сити“ меня не уволит, я никуда не уйду»
Сегодня, 06:58 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 08:21
Первая игра покажет.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:57
Главное, что думает Месси.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 04:44
уж получше будет чем Валя
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100