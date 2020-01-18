Тер Штеген: «Будем надеяться, что Сетьен добьётся успеха»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал перестановку в тренерском штабе каталонской команды. Эрнесто Вальверде на посту главного тренера «сине-гранатовых» сменил Кике Сетьен.
Прежде всего, я хочу поблагодарить Эрнесто, который за эти годы проделал огромную работу. Абсолютное уважение от команды и благодарность.
Теперь у нас новый тренер, который старается что-то изменить. У каждого своё видение футбола. Мы слушаем и стараемся делать то, что он просит. Будем надеяться, что он преуспеет.