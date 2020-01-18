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Янг: «Хочу помочь „Интеру“ осчастливить фанатов и выиграть много трофеев»

сегодня, 00:09

Защитник Эшли Янг поделился эмоциями после перехода в «Интер» из «Манчестер Юнайтед». Отметим, Янг стал только третьим англичанином в истории «Интера» после Джерри Хитченса и Пола Инса.

Испытываю фантастическое чувство от перехода. Я рад стать частью семьи «Интера».

Пол Инс является легендой. Если бы мне удалось повторить его достижения, я был бы счастлив. Скажу болельщикам, что успех возвращается в этот клуб. Поэтому я здесь и хочу помочь команде достичь целей.

Мы надеемся осчастливить болельщиков и выиграть много трофеев.

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cska plus
cska plus
сегодня в 08:28
Насмешил негр.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:55
Может что-нибудь и получится,хотя маловероятно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:41
Староват уже для подвигов.
galem72
galem72
сегодня в 04:29
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 00:19
    В основном много денег у китаивы)) скарей Лацио чем ПРинтерасты)) выйграет троф
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 00:17
    сзади фон прикольный)))половина картонных кубков,а половина в довоенное время хаххаа
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 00:16
    выиграть много трофеев»
    хахахахх
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