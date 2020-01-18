Янг: «Хочу помочь „Интеру“ осчастливить фанатов и выиграть много трофеев»

Защитник поделился эмоциями после перехода в «Интер» из «Манчестер Юнайтед». Отметим, Янг стал только третьим англичанином в истории «Интера» после Джерри Хитченса и Пола Инса.

Испытываю фантастическое чувство от перехода. Я рад стать частью семьи «Интера».

Пол Инс является легендой. Если бы мне удалось повторить его достижения, я был бы счастлив. Скажу болельщикам, что успех возвращается в этот клуб. Поэтому я здесь и хочу помочь команде достичь целей.

Мы надеемся осчастливить болельщиков и выиграть много трофеев.