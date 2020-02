«Барселона» опубликовала заявку на матч с «Атлетиком» в четвертьфинале Кубка Испании. В список вошли 20 игроков.

Заявка «Барселоны»: Тер Штеген, Семеду, Альба, Роберто, Ленгле, Пике, Ракитич, Бускетс, Артур, Месси, Гризманн, де Йонг, Видаль, Умтити, Фирпо, Пенья, Пуч, Кольядо, Фати, Араухо

The 2️⃣0️⃣ chosen by @QSetien for the trip to Bilbao and the Copa del Rey quarterfinal KO clash versus @Athletic_en! #CopaBarça pic.twitter.com/SBzqoB3E2L