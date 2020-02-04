«Интер» включил Эриксена, Янга и Мозеса в заявку на Лигу Европы

«Интер» опубликовал заявку команды на плей-офф Лиги Европы. В список A миланского клуба, в том числе, попали новички «нерадзурри» Кристиан Эриксен, Эшли Янг и Виктор Мозес. Вне заявки остался защитник Квадво Асамоа.
Список А: Ханданович, Годин, Гальярдини, де Врей, Санчес, Весино, Лукаку, Мартинес, Мозес, Сенси, Раноккья, Янг, Борха Валеро, Барелла, Эриксен, Паделли, Д'Амброзио, Бираги, Шкриньяр, Брозович, Кандрева, Бастони.
Список B: Эспозито, Пирола, Станкович, Широ, Поззер, Гьянелли.
Напомним, в 1/16 финала ЛЕ «Интер» встретится с «Лудогорцем».