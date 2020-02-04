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«Интер» включил Эриксена, Янга и Мозеса в заявку на Лигу Европы

сегодня, 03:23

«Интер» опубликовал заявку команды на плей-офф Лиги Европы. В список A миланского клуба, в том числе, попали новички «нерадзурри» Кристиан ЭриксенЭшли Янг и Виктор Мозес. Вне заявки остался защитник Квадво Асамоа.

Список А: Ханданович, Годин, Гальярдини, де Врей, Санчес, Весино, Лукаку, Мартинес, Мозес, Сенси, Раноккья, Янг, Борха Валеро, Барелла, Эриксен, Паделли, Д'Амброзио, Бираги, Шкриньяр, Брозович, Кандрева, Бастони.

Список B: Эспозито, Пирола, Станкович, Широ, Поззер, Гьянелли.

Напомним, в 1/16 финала ЛЕ «Интер» встретится с «Лудогорцем».

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