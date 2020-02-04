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«Наполи» включил трех новичков в заявку на матчи Лиги чемпионов

сегодня, 15:04

«Наполи» включил в заявку на матчи плей-офф Лиги чемпионов хавбеков Станислава Лоботку, Диего Демме и Маттео Политано. Все эти игроки перешли в неаполитанский клуб в январе. При этом «Наполи» оставил вне заявки полузащитника Амина Юнеса и защитника Кевина Малькуи.

Неаполитанцы сыграют в 1/8 финала ЛЧ с «Барселоной». В первом матче итальянский коллектив примет соперника. Встреча пройдет 25 февраля. Ответный поединок состоится 18 марта.

Заявка «Наполи» на матчи Лиги чемпионов: Мерет, Карнезис, Оспина, Руй, Луперто, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Гулям, Манолас, Демме, Аллан, Лоботка, Кальехон, Руис, Элмас, Зелински, Политано, Инсинье, Льоренте, Милик, Мертенс, Лосано

Ранее стало известно, что «Интер» внес в заявку на Лигу Европы январских новичков команды. 

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Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 16:22
Наполи если постарается то сможет пройти Барсу
1 команда
1 команда
сегодня в 16:15
Удачи Наполи!
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