«Наполи» включил трех новичков в заявку на матчи Лиги чемпионов

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сегодня, 15:04

«Наполи» включил в заявку на матчи плей-офф Лиги чемпионов хавбеков , и . Все эти игроки перешли в неаполитанский клуб в январе. При этом «Наполи» оставил вне заявки полузащитника и защитника .

Неаполитанцы сыграют в 1/8 финала ЛЧ с «Барселоной». В первом матче итальянский коллектив примет соперника. Встреча пройдет 25 февраля. Ответный поединок состоится 18 марта.

Заявка «Наполи» на матчи Лиги чемпионов: Мерет, Карнезис, Оспина, Руй, Луперто, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Гулям, Манолас, Демме, Аллан, Лоботка, Кальехон, Руис, Элмас, Зелински, Политано, Инсинье, Льоренте, Милик, Мертенс, Лосано

Ранее стало известно, что «Интер» внес в заявку на Лигу Европы январских новичков команды.