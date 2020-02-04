«Шахтёр» огласил заявку на 1/16 финала Лиги Европы

Официальный сайт донецкого «Шахтера» опубликовал заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики».
Заявка команды:
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов.
Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Александр Пихаленок, Фернандо.
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан
Также заявлены шесть игроков в резервный список:
Вратари: Никита Турбаевский, Анатолий Трубин
Защитники: Валерий Бондарь, Назарий Муравский
Полузащитники: Артем Бондаренко, Михаил Мудрик
Первый матч состоится 20 февраля на домашнем стадионе «Шахтера».