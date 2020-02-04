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«Шахтёр» огласил заявку на 1/16 финала Лиги Европы

сегодня, 22:11

Официальный сайт донецкого «Шахтера» опубликовал заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики».

Заявка команды:

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов.

Защитники: Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Александр Пихаленок, Фернандо.

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан

Также заявлены шесть игроков в резервный список:

Вратари: Никита Турбаевский, Анатолий Трубин

Защитники: Валерий Бондарь, Назарий Муравский

Полузащитники: Артем Бондаренко, Михаил Мудрик

Первый матч состоится 20 февраля на домашнем стадионе «Шахтера».

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