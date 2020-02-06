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«Зенит» разгромил «Сабуртало»

сегодня, 20:28
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«Зенит» разгромил грузинский «Сабуртало» в рамках товарищеского матча.

«Зенит» (Россия) - «Сабуртало» (Грузия) - 4:0 (0:0)
Гол: Сутормин 21, Барриос 38, Шатов 60, Шамкин 62

«Зенит» (1-й тайм): Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Сантос, Мусаев, Барриос, Сутормин, Малком, Дриусси, Дзюба.

«Зенит» (2-й тайм): Васютин, Смольников, Прохин, Иванович, Жирков, Ерохин, Оздоев, Ригони, Шатов, Шамкин, Азмун.

Ранее «Зенит» разгромил «Дюделанж» в товарищеском матче.

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борька
борька
сегодня в 21:45
Вернуть Кокошу!Известный футбольный эксперт, чемпион СССР 1962 года в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд дал свою оценку ситуации, в которой оказались «Зенит» и нападающий Александр Кокорин.

«У меня вопрос к господам чиновникам из Санкт-Петербурга: вы что творите вообще, вы чего хотите? – заявил Рейнгольд в интервью «Спорт день за днем». – Так нельзя с человеком поступать, просто нельзя! Все, что случилось с Кокориным – беда.

Он отсидел свое, вину свою оставил за решеткой. Сейчас стал умнее. Наверное, смотрит издалека за тем, как складываются дела у Мамаева в «Ростове». У того все в порядке. Зачем гнобить парня, издеваться? Это неуважение не только к нему. Он что, раб?

Фактически «Зенит» наказывает его еще раз. За что? Мне это непонятно. И самое интересное, руководство клуба молчит. Ну скажите, господин Миллер, Медведев, Ротенберг – что вы хотите?

Если Кокорина хочет видеть в своей команде Семак – то вообще вопросы отпадают. Главный тренер хочет этого игрока. Он что, должен каждому доказывать, что Кокорин ему нужен? Это такой бардак, такая безответственность со стороны руководства «Зенита», что просто диву даешься!

Он свою жизнь отдал за этот вид спорта – и в ЦСКА, и в «Зените», и в сборной России. Вы-то что в этом понимаете? С ума сошли, что ли? Это вам не кнопочку нажимать на бензоколонке и не газ пускать в вентиле. Это судьба человека, его жизнь.

Кокорин отсидел свое, дайте ему завершить карьеру там, где он хочет. А если он вам не нужен, дайте уйти. У него куча предложений. Может, «Спартак» его возьмет – хоть один нормальный трансфер сделает за всю историю существования.

Если они хотят, чтобы он поднял с колен «Сочи», то это глупость несусветная. «Сочи» уже в ФНЛ, ловить им нечего, я смотрел турнирную таблицу. Никакой Кокорин там не поможет. Даже Месси и Роналду не помогут. Дураку ясно – «Сочи» смотрит в первый дивизион, как грязный на баню.

Зачем дергаете игрока, который, честно говоря, может играть за сборную России? Загнали в «Зенит-2». Он что, за рубль двадцать там играть должен? У него жена красивая, ребенок, он должен существовать. Не нужен футболист – отдайте в другой клуб.

А так «Зенит» поступает по-скотски: ни себе, ни людям».

Напомним, что Кокорин отказался играть за ФК «Сочи» на правах аренды и теперь тренируется в Турции вместе с «Зенитом-2». Ранее стало известно об интересе к 28-летнему форварду со стороны калининградской «Балтики».
makkie
makkie
сегодня в 21:31
Где они находят этих ноунеймов?)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:25
посмотрим в чемпионате))))
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 21:24
Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес хочет покинуть парижскую команду и вернуться в Италию. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, экс-футболист "Зенит" хочет перебраться в "Ювентус". Переход может случиться уже в летнее трансферное окно.

Теперь решил в кабинете мячики подавать?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:24
Следующая битва с хванчкарой...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 21:20
Самое крутое в трансляции матча, комментарии Дорского со Спортса. Хорошо парень футбол анализирует.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:19
Что за увайнах этот сабуртало?...
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 21:19
Так два состав поиграли,а остальные два??
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:19
Товарняки нужны для наигрывания связок и состава. Соперник здесь неважен...
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 21:14
Следующий соперник зенита из пятого дивизиона чемпионата Ботсваны ФК Тафик!
Lukajs
Lukajs
сегодня в 21:10
Слышно много критики с десятого места, не корректно как-то с десятого места вообще говорить.
Эльмот
Эльмот ответил 220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 21:08
Сабуртало,Увайнах,Бней,а потом бац Лейпциг,Бенфика,Андерлехт! ХАХАХА Зулус за 50 лям чи играл(((
АЕК, ПАОК, Брага...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:08
Класс команд ну очень уж разный.
Denkuz
Denkuz ответил Константин Белых
сегодня в 21:07
Бомжи вы не стесняетесь вообще играть с клубами с названиями САБУРТАЛО? Уайнах?))
Играть с клубом под названием Мура для свиней престижней.
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 21:06
Сабуртало,Увайнах,Бней,а потом бац Лейпциг,Бенфика,Андерлехт!
ХАХАХА
Зулус за 50 лям чи играл(((
коrn3512
коrn3512 ответил Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:05
Не, ещё на тайм хватит, а потом уже на год в лазарет
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER ответил Hypnoz
сегодня в 21:05
Так он с дзюбой все голы забил Сабуртале, просто шифруються
коrn3512
коrn3512 ответил Гавроша
сегодня в 21:04
Везде тебе Тарасовка мерещится)) По ночам подкрадывается к тебе - спящему, склоняется угрожающе, вся такая Огромная ,красно - белая! Главное ничего не упустить в этот момент)
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 21:03
Бомжи вы не стесняетесь вообще играть с клубами с названиями САБУРТАЛО? Уайнах?))
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 21:03
Я, так понимаю, физрук кинул своего подопечного Коко ?!
Обещал контракт на зону принести, обеспечить место в составе.... И где ?!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:02
Малком не сломался?Странно...
Не спартак
Не спартак
сегодня в 21:02
Зенит с победой, жаль, что в чемпионате уже свиней дважды унизили, больше не получится.
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 21:01
Соперники одного уровня) зенит,дандолк,вардар,ларисса,сабуртало
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 21:00
Зенит против днарей Лев Толстой, а в ЛЧ ...
ROLENTO
ROLENTO
сегодня в 20:58
Считай спартак обыграли, такие же горцы монобровые
particular
particular
сегодня в 20:57
Результативно сыграли, отреставрированный Малком отбегал тайм...
Роскошное нападение себя не проявило, а для защитников, видимо, работы не было..:)
коrn3512
коrn3512 ответил post-navigator
сегодня в 20:57
Из какова самовара питерву там поят, из какова носика хлебает?? ))
post-navigator
post-navigator ответил Massimo Moratti INTER
сегодня в 20:52
На официальном сайте зенита, скоро будет петиция, чтобы Сабуртало и Увайнах внесли в состав РФПЛ!)))
Отвечаешь за сайт Зенита? Молодец.
post-navigator
post-navigator
сегодня в 20:51
    post-navigator
    post-navigator ответил коrn3512
    сегодня в 20:49
    Вштырило то зенитву, полуфиналолигачемпионскую на полный Увайнах! Как мало им надо! Ахаха
    Вот и ещё один, хлебнувший бромки из самовара Егорки Титова :)
    Как же вы все однообразны, лауреаты кубка солей :))
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