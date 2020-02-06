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«Вильярреал» вылетел из Кубка Испании

сегодня, 00:54
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«Мирандес» обыграл «Вильярреал» в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

Камино де Андува, стадион Мунисипал де Андува

«Мирандес» - «Вильярреал» 4:2 (2:1)
Голы: Барросо Родригес 17, Меркеланс Кастелланос 45+3 (пенальти), Онандия Сабала 58, Санчес 90+2 - Онтиверос 32, Касорла 55 (пенальти)

«Мирандес»: Лимонес, Гонсалес, Онандия Сабала, Гонсалес Пуррье, Франкеса (Кийера 85), Малса, Санчес, Рей, Пенья Эрреро (Гуриди Алдалур 67), Меркеланс Кастелланос, Барросо Родригес (де Соуза Мендонка 79)
Главный тренер: Ираола Андони.

«Вильярреал»: Андрес, Гаспар, Чакла (Пенья 46), Фунес Мори, Хави Кинтилья, Иборра, Чуквуэзе (Алькасер 65), Замбо Ангисса (Гомес 71), Касорла, Онтиверос, Морено
Главный тренер: Кальеха Хавьер.

Предупреждения: Иборра 34, Чакла 38, Гаспар 52, Чуквуэзе 64, Касорла 78

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.

Ранее в 1/2 финала Кубка Испании вышла «Гранада».

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