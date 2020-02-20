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Вернер: «Я очень горжусь интересом „Ливерпуля“»

сегодня, 07:21

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован «Ливерпуль».

«Ливерпуль» – лучшая команда в мире на данный момент, и когда с ней связывают твоё имя, это заставляет чувствовать большую гордость.

Но, хоть это и приятно, я знаю, что в «Ливерпуле» много классных футболистов, и я должен совершенствоваться и научиться многим вещам, чтобы играть на таком уровне.

По слухам, «Ливерпуль» готов активировать опцию выкупа Вернера, выплатив «Лейпцигу» 58 млн евро.

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:25
Там любят таких, транжир
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