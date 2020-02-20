Вернер: «Я очень горжусь интересом „Ливерпуля“»

Нападающий «РБ Лейпциг» прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересован «Ливерпуль».

«Ливерпуль» – лучшая команда в мире на данный момент, и когда с ней связывают твоё имя, это заставляет чувствовать большую гордость.

Но, хоть это и приятно, я знаю, что в «Ливерпуле» много классных футболистов, и я должен совершенствоваться и научиться многим вещам, чтобы играть на таком уровне.