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Капитан «Ливерпуля» Хендерсон выбыл на 3 недели из-за травмы

сегодня, 17:09

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился подробностями о сроках восстановления полузащитника своей команды Джордана Хендерсона. Напомним, что капитан команды повредил заднюю поверхность бедра в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1).

Все могло сложиться намного хуже. Мы уже знаем, что это задняя поверхность бедра. В АПЛ случаются разные травмы задней поверхности бедра, к примеру, как у Харри Кейна. У Хендо не настолько все плохо. Думаю, он пропустит около трех недель, и это не здорово. Но тем не менее нам все равно повезло.

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Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
сегодня в 17:53
Здоровье тебе Хендо ! Нам будет тебя не хватать три недели наш капитан легенда .YNWA
grisser
grisser
сегодня в 17:31
Здоровья Хендерсону!
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