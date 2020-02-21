Капитан «Ливерпуля» Хендерсон выбыл на 3 недели из-за травмы

Главный тренер «Ливерпуля» поделился подробностями о сроках восстановления полузащитника своей команды . Напомним, что капитан команды повредил заднюю поверхность бедра в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1).

Все могло сложиться намного хуже. Мы уже знаем, что это задняя поверхность бедра. В АПЛ случаются разные травмы задней поверхности бедра, к примеру, как у Харри Кейна. У Хендо не настолько все плохо. Думаю, он пропустит около трех недель, и это не здорово. Но тем не менее нам все равно повезло.