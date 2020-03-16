УЕФА признает чемпионами лиг нынешних лидеров, если турниры не доиграют

УЕФА на предстоящем собрании 17 марта обсудит ряд организационных вопросов, связанных с приостановкой национальных чемпионатов из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В частности, на собрании будет утверждено, что чемпионами лиг будут признаны нынешние лидеры национальных первенств, в случае если турниры не будут доиграны. По такому же принципу будут определены участники еврокубков.
Ну а чемпионство от нас никуда не должно деться.
Ну а чемпионство от нас никуда не должно деться.
И, главное, глоры каталонии же будут рады такой подачке. Китайский титул будет у барсы, если так решат. Титул чемпиона с Алиэкспресс.
И, главное, глоры каталонии же будут рады такой подачке. Китайский титул будет у барсы, если так решат. Титул чемпиона с Алиэкспресс.
Давай другой. Конкурс халявный в инстаграм за подписку и комментарий. Победителя определим за лучший комментарий. Сотни тысяч участвуют, а побеждает один. Все 99 999 недовольных, так как они должны были победить!
Давай другой. Конкурс халявный в инстаграм за подписку и комментарий. Победителя определим за лучший комментарий. Сотни тысяч участвуют, а побеждает один. Все 99 999 недовольных, так как они должны были победить!
А Евро нужно проводить вовремя. Вне зависимости станет ли колбасня чемпом или нет - без разницы)
А Евро нужно проводить вовремя. Вне зависимости станет ли колбасня чемпом или нет - без разницы)
Все зависит от УЕФА. Если они не перенесут Евро то чемпионаты не будут доиграны... и где то УЕФА права принимая решения а не оставляя на лиг. Но почему они не хотят переносить Евро? надеюсь будут внятные аргументы.
Все зависит от УЕФА. Если они не перенесут Евро то чемпионаты не будут доиграны... и где то УЕФА права принимая решения а не оставляя на лиг. Но почему они не хотят переносить Евро? надеюсь будут внятные аргументы.