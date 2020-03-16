УЕФА признает чемпионами лиг нынешних лидеров, если турниры не доиграют

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вчера, 17:21

УЕФА на предстоящем собрании 17 марта обсудит ряд организационных вопросов, связанных с приостановкой национальных чемпионатов из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В частности, на собрании будет утверждено, что чемпионами лиг будут признаны нынешние лидеры национальных первенств, в случае если турниры не будут доиграны. По такому же принципу будут определены участники еврокубков.