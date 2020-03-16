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УЕФА признает чемпионами лиг нынешних лидеров, если турниры не доиграют

вчера, 17:21

УЕФА на предстоящем собрании 17 марта обсудит ряд организационных вопросов, связанных с приостановкой национальных чемпионатов из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В частности, на собрании будет утверждено, что чемпионами лиг будут признаны нынешние лидеры национальных первенств, в случае если турниры не будут доиграны. По такому же принципу будут определены участники еврокубков.

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pomor 445
pomor 445
вчера в 21:25
УЕФА заботится не о чемпионах лиг, как таковых - это на решение самих лиг, а о продолжении ЕК. Этого вполне достаточно для российских команд, т.к. ЧР это всего лишь путёвка в ЕК.
ЮHBA
ЮHBA ответил Заратустра
вчера в 21:15
    Заратустра
    Заратустра ответил Kirill Erokhin
    вчера в 21:15
    Ну, посмотрим, посмотрим)
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    вчера в 21:12
    Это будет кабздец! Набрать 4 очка в матчах против Барсы и проиграть чемпионат Бетису.
    И, главное, глоры каталонии же будут рады такой подачке. Китайский титул будет у барсы, если так решат. Титул чемпиона с Алиэкспресс.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Заратустра
    вчера в 21:12
    Это всего лишь твои слова. Никто и нигде ранее об этом ничего не упоминал. А ведь это актуально, как никогда. Никаких споров бы не возникало. Сомневаюсь, что есть такое правило в Англии.
    Я прочел об этом правиле в твиттере, на Premier League. com, можешь найти руководство и прочитать, правда это или нет, но думаю,англичане в твиттере знают больше чем ты о правилах АПЛ.
    NOVA
    NOVA
    вчера в 21:11
    бред!! ну только ливер и псж можно спокойно хоть сейчас в чемпионы своих стран, ну а для барсы тогда опять халява!!
    Заратустра
    Заратустра ответил ЮHBA
    вчера в 21:09
    С чего у меня должно подгорать? Я еще с середины зимы понял, что ливер скорее всего возьмёт чемп. А вот вы сейчас в подвешенном состоянии, как на иголках в связи этим короновирусом и остановкой чемпа. Горит у вас, а я угораю с этого. Сколько раз вам можно это объяснять)
    ЮHBA
    ЮHBA ответил Заратустра
    вчера в 20:52
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 20:47
      Будут кабинетные чемпионы.....бу га га.
      Заратустра
      Заратустра ответил Kirill Erokhin
      вчера в 20:44, ред.
      Это всего лишь твои слова. Никто и нигде ранее об этом ничего не упоминал. А ведь это актуально, как никогда. Никаких споров бы не возникало. Сомневаюсь, что есть такое правило в Англии.
      karnager
      karnager ответил PiterGrad
      вчера в 20:41
      Есть регламент...по результатам которого определяют чемпиона. Если он не выполнен ,то и чемпиона нет. По этому нельзя так делать...понятно что ситуация нештатная, но тут больше недовольных будет чем довольных...ладно там чемпион кто то стал,а как быть тем кто на вылет? у них там борьба иногда по круче чем сверху . Короче анулировать или доигрывать!
      Открою тебе секрет - всегда будет недовольных больше, чем довольных. Пруфы? Легко! Победитель один, а команд от 15 до 20. Болельщиков 20 команд гораздо больше, чем у одной, тут и весь негатив. Не подошел пример?

      Давай другой. Конкурс халявный в инстаграм за подписку и комментарий. Победителя определим за лучший комментарий. Сотни тысяч участвуют, а побеждает один. Все 99 999 недовольных, так как они должны были победить!
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответил Заратустра
      вчера в 20:40
      Процитируй-ка мне регламент про 75%, кирюшь.
      Я его тебе уже процитировал, а верить не верить, это твое дело.
      Заратустра
      Заратустра ответил Kirill Erokhin
      вчера в 20:39
        galem72
        galem72
        вчера в 20:24
        Космовброс для любителей ажиотажа. Есть лето - играйте вдоволь, доигрывайте. Никакого евро на лето, ТО на август и сентябрь, каникул нет. Всё логично.
        Заратустра
        Заратустра ответил ВАЙПЕР
        вчера в 20:07, ред.
        К Евро эпидемия сойдёт на нет уже. Можно чутка сдвинуть по срокам если что, но в пределах этого лета, а не на декабрь или следующий год переносить. А сейчас играть никак нельзя - поэтому отменять АПЛ. Что тут неясно тебе? Соображай)
        ВАЙПЕР
        ВАЙПЕР ответил Заратустра
        вчера в 20:00, ред.
        Вот именно, ситуация внештатная, какие доигровки чемпионатов, какие чимпионства ливерных? Отменять всё это нахрен! Правда, эпидемия вируса в этом случае сменится эпидемией разорванных пуканов и самовыпилов среди колбасных фанов. Ты береги себя кстати, не принимай близко к сердцу отмену чемпа, если она произойдёт. Всё-таки 30 лет ждали - значит ещё можете подождать. Вам не привыкать😉. А Евро нужно проводить вовремя. Вне зависимости станет ли колбасня чемпом или нет - без разницы)
        хуже бреда не читал давно, тоесть АПЛ отменять надо потому что там Ливерпуль лидирует, а Евро не надо) просто зачет!)
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin
        вчера в 19:58
          Wolverhampton
          Wolverhampton
          вчера в 19:50
          Не справедливо однако!
          PiterGrad
          PiterGrad
          вчера в 19:31
          Есть регламент...по результатам которого определяют чемпиона. Если он не выполнен ,то и чемпиона нет. По этому нельзя так делать...понятно что ситуация нештатная, но тут больше недовольных будет чем довольных...ладно там чемпион кто то стал,а как быть тем кто на вылет? у них там борьба иногда по круче чем сверху . Короче анулировать или доигрывать!
          Санчо Панса
          Санчо Панса
          вчера в 19:28
          Весьма спорное решение, прямо скажем! В Ла Лиге и в чемпионате Германии борьба за чемпионство в самом разгаре. Да и в Серии А Ювентус пока еще не оформил солидный отрыв)
          Заратустра
          Заратустра ответил ЮHBA
          вчера в 19:19
          Вот именно, ситуация внештатная, какие доигровки чемпионатов, какие чимпионства ливерных? Отменять всё это нахрен! Правда, эпидемия вируса в этом случае сменится эпидемией разорванных пуканов и самовыпилов среди колбасных фанов. Ты береги себя кстати, не принимай близко к сердцу отмену чемпа, если она произойдёт. Всё-таки 30 лет ждали - значит ещё можете подождать. Вам не привыкать😉.
          А Евро нужно проводить вовремя. Вне зависимости станет ли колбасня чемпом или нет - без разницы)
          GrafDrakula
          GrafDrakula
          вчера в 18:50
          ахахах, вот ор, реал то небось до локтей себе руки сгрызет)))
          ЮHBA
          ЮHBA ответил Заратустра
          вчера в 18:38
            Заратустра
            Заратустра ответил ЮHBA
            вчера в 18:35
            Летом все болельщики хотят кайфовать и наслаждаться атмосферой Евро. С чего вдруг его надо переносить? Потому что ливерпулько не успел стать чемпионом? Да всем нас***ть на ваши хотелки)) Евро должен пройти этим летом по расписанию! Остальное мелочи)
            Dmitriy Semenov
            Dmitriy Semenov
            вчера в 18:20
            Единственный шанс для пешехода и ко удержаться на первой строчке..
            Cympak-05
            Cympak-05
            вчера в 17:58, ред.
            Справедливо или не справедливо быть не может. Ситуация парадоксальная. Ладно ПСЖ и Ливерпуль отрыв большой. Но Порту и Юве в 1 очко, Барса 2. Никто из этой четверки не виноват в пандемии в остановки чемпионата и. Каждый из этих клубов боролся что бы выигрывать первый круг и находиться лидером на данный момент.

            Все зависит от УЕФА. Если они не перенесут Евро то чемпионаты не будут доиграны... и где то УЕФА права принимая решения а не оставляя на лиг. Но почему они не хотят переносить Евро? надеюсь будут внятные аргументы.
            sihafazatron
            sihafazatron
            вчера в 17:56
            это бред конечно, уверен большинство будет недовольно
            Шишанутый
            Шишанутый
            вчера в 17:50
            Позорное решенее. Грош цена такому чемпеонству!
            Паровозов
            Паровозов ответил protest58us
            вчера в 17:38
            самое жесткое это в Испании и как ни странно в Германии
            Пускай закрывают на картин чемпы и доигрывают когда всё не утихнет.
            311
            311
            вчера в 17:36
            На кубке должно быть выгравировано слово "кабинетный"!)
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