Открытие Зала славы АПЛ отменено из-за пандемии

Сообщается, что церемония открытия Зала славы АПЛ отменена в связи с пандемией коронавируса.
Предполагалось, что 19 марта будут объявлены первые два футболиста, которые удостоятся чести войти в Зал славы.
Новая дата открытия пока не сообщается.
Сообщается, что церемония открытия Зала славы АПЛ отменена в связи с пандемией коронавируса.
Предполагалось, что 19 марта будут объявлены первые два футболиста, которые удостоятся чести войти в Зал славы.
Новая дата открытия пока не сообщается.
PS нужно хоть какую то награду в АПЛ ему дать,))))
PS нужно хоть какую то награду в АПЛ ему дать,))))