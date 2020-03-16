Открытие Зала славы АПЛ отменено из-за пандемии

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вчера, 14:36

Сообщается, что церемония открытия Зала славы АПЛ отменена в связи с пандемией коронавируса.

Предполагалось, что 19 марта будут объявлены первые два футболиста, которые удостоятся чести войти в Зал славы.

Новая дата открытия пока не сообщается.