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Открытие Зала славы АПЛ отменено из-за пандемии

вчера, 14:36

Сообщается, что церемония открытия Зала славы АПЛ отменена в связи с пандемией коронавируса.

Предполагалось, что 19 марта будут объявлены первые два футболиста, которые удостоятся чести войти в Зал славы.

Новая дата открытия пока не сообщается.

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DXTK
DXTK
вчера в 17:04
первый номинант - Жиррад и банановая кожура..........

PS нужно хоть какую то награду в АПЛ ему дать,))))
Footbolista
Footbolista
вчера в 15:31
Во время пандемии не до славы...выжить бы...
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 15:01
Понятно!
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