«Ахмат» продлил карантин до 2 мая

Официальный сайт «Ахмата» опубликовал заявление в связи с решением РФС приостановить футбольные соревнования в России до 31 мая.

Грозненский «Ахмат» принял решение продлить карантин ориентировочно до 2 мая в связи с продлением приостановки РПЛ до 31 мая и ухудшением эпидемиологической обстановки. Точная дата возобновления тренировочного процесса будет определена по складывающейся ситуации в связи с распространением COVID-19, о чём футболисты будут проинформированы. Игроки получили индивидуальные программы и рекомендации от тренерского штаба и клубных врачей и будут заниматься самостоятельно в режиме самоизоляции.