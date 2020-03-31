Футболисты «Спартака» продолжат тренироваться дома до 4 мая

Пресс-служба «Спартака» объявила, что футболисты команды продолжат тренироваться по индивидуальной программе из дома как минимум до 4 мая.

В связи с обязательным режимом самоизоляции, который введен в Москве и Московской области для борьбы с распространением коронавируса, руководство и тренерский штаб ФК «Спартак-Москва» приняли решение о том, что футболисты продолжат поддерживать форму по индивидуальной программе из дома.

При этом игроки красно-белых будут оставаться в постоянном контакте с тренерским и медицинским штабами клуба.

Предварительно, тренировки первой команды возобновятся 4 мая.