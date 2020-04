Бывший игрок «Челси» и сборной Англии Питер Бонетти ушел из жизни. Ему было 78 лет.

За свою профессиональную карьеру голкипер провел 729 матчей за «Челси». Также выступал за «Сент-Луис Старс» ( США ), «Данди Юнайтед» и «Уокинг». В составе сборной Англии Питер Бонетти стал чемпионом мира в 1966 году.

One of Chelsea Football Club's greatest ever players.



Rest in peace, Peter 'the Cat' Bonetti. 💙 pic.twitter.com/OM48Dq2BXW