Чонтофальски о заработанных в «Зените» деньгах: «Я пожил красиво»

Бывший вратарь «Зенита» рассказал о том, на что тратил деньги, заработанные в российском клубе.

Я знал, что жизнь в Америке обойдётся мне дороже, но сознательно шёл на это. Понимал, что меня на плаву поддержит то, что я заработал в России. В итоге жизнь во Флориде была, как в сказке – лучший период вообще! Я подтянул английский, научился кайтсёрфингу, увидел уйму интересных мест, включая национальный парк Эверглейдс. Деньги, заработанные в «Зените» я тратил на впечатления, который у меня никто не отнимет.

Ещё мы поженились с моей нынешней супругой в отеле Дональда Трампа на пляже…

Конечно, сорить деньгами как раньше я уже не могу. Бывшей жене после развода я выплатил около тридцати миллионов чешских крон (Прим. — около 95 млн рублей), чтобы у наших общих трёх дочек было всё хорошо. Что ж, я пожил красиво, не проиграл заработанное в казино. Так что говорю себе: будь счастлив!