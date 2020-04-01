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Чонтофальски о заработанных в «Зените» деньгах: «Я пожил красиво»

сегодня, 02:34

Бывший вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал о том, на что тратил деньги, заработанные в российском клубе.

Я знал, что жизнь в Америке обойдётся мне дороже, но сознательно шёл на это. Понимал, что меня на плаву поддержит то, что я заработал в России. В итоге жизнь во Флориде была, как в сказке – лучший период вообще! Я подтянул английский, научился кайтсёрфингу, увидел уйму интересных мест, включая национальный парк Эверглейдс. Деньги, заработанные в «Зените» я тратил на впечатления, который у меня никто не отнимет.

Ещё мы поженились с моей нынешней супругой в отеле Дональда Трампа на пляже…

Конечно, сорить деньгами как раньше я уже не могу. Бывшей жене после развода я выплатил около тридцати миллионов чешских крон (Прим. — около 95 млн рублей), чтобы у наших общих трёх дочек было всё хорошо. Что ж, я пожил красиво, не проиграл заработанное в казино. Так что говорю себе: будь счастлив!

Недавно бывший одноклубник Чонтофальски Ивица Крижанац обратился к болельщикам «Зенита».

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:26
Будет , что вспомнить на склоне лет.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:25
Теперь понятно почему многие приходят и перестают играть и даже с лавки их не выгонишь. Это и есть уверенность в завтрашнем дне!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:12
2003-2009 45 игр за Зенит. Жизнь удалась!!!!!
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