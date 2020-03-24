Гатти госпитализирован в Мадриде. Экс-вратаря проверят на коронавирус

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти находится в одной из клиник Мадрида, где 75-летнего футболиста проверят на наличие в организме COVID-19. Об этом рассказал сын голкипера Лукас Гатти.

Да, он находится в клинике Мадрида. Но он в порядке и ждёт... Он приехал для исследования, связанного с его проблемами с сердцем. И врачи также сделали тест на наличие у него коронавируса. Надеемся, что результат будет отрицательным.