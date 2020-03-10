Последний лист

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вчера, 17:18

«Соккер.ру» рассказывает, как полицейский стал одним из видных вратарей Англии.

«Три лучших голкипера Англии? - Лукич, Боснич и Огризович», — когда-то пошутил Марк Боснич. Как и в каждой шутке тут есть доля правды. И немалая. Все трое были сильными голкиперами и оставили свой след. Насколько глубокий, — судить болельщикам.

В августе 1987 года в Лондоне на «Уэмбли» играли сборные мира и сборная английской Лиги. Встреча была приурочена к столетию последней. Ворота хозяев по тайму защищали Питер Шилтон и Стив Огризович, а за сборную мира сыграли наш Ринат Дасаев и Андони Субисаррета. Англичане тогда выиграли 3:0. Наверное, тогда наши любители футбола обратили внимание на огромного вратаря с такой неанглийской фамилией. Это уже потом мы узнали, что Огризович - двукратный обладатель Кубка чемпионов в составе «Ливерпуля». А уже потом до нас дошли сведения, что Стив в прошлом полицейский.

Существуют две версии прихода сына осевшего в Англии югославского шахтёра. Вам какую — красивую или реальную? Приведу обе. Сначала красивую, романтическую. Однажды легендарный тренер «Ливерпуля» Боб Пейсли вдруг увидел, как дежуривший на «Энфилде» полицейский ловко поймал летевший в его сторону мяч. А через пару дней этот доблестный страж порядка уже тренировался в великом клубе. И хоть в «Ливерпуле» он играл по большим праздникам, бывший полисмен в итоге снискал футбольную славу. Вот такая Золушка мужского пола.

А теперь, как было на самом деле. Хотя правды в красивой версии немало. Почти все, кроме личности первооткрывателя вратарского таланта. Это был не Пейсли, а другой, пусть и не легендарный, но уважаемый специалист — Артур Кокс, работавший в середине 70-х с «Честерфильдом». Кокс вообще обладал даром предвидения — это он отыскал Питера Бёрдсли и Криса Уоддла, рекомендовал Кевину Кигану стать тренером. Но это было уже позже — в «Ньюкасле». А для «Честерфильда» Кокс нашёл Стива Огризовича, того самого полицейского.

Нельзя сказать, что потомок югославских иммигрантов Стив Огризович впервые увидел футбол во время дежурства в Мэнслфилде, где местный клуб встречался с «Честерфильдом». Длиннорукий крепкий парень ростом метр девяносто шесть словно был создан для игры в воротах. Стив играл за любительские команды, за сборную полиции своего города. Но служба в правоохранительных органах стояла на первом месте. Не махать же киркой в шахте, как его отец, приехавший в Англию за лучшей долей. Но встреча с Коксом перевернула жизнь Стива. Вскоре он стал вратарём скромного по всем понятиям «Честерфильда».

А через полгода бывший полисмен Огризович прибыл на «Энфилд». Говорят, что Кокс замолвил словечко своему приятелю Пейсли. А тот уже перетащил Стива в «Ливерпуль», ибо Рону Клеменсу был нужен надёжный дублёр. Пять лет провёл Стив в составе «красных». Трижды становился чемпионом Англии, два раза поднимал над своей головой Кубок чемпионов, совершил круг почета с Суперкубком Европы, да и два трофея Черити Шилд тоже на улице не валялись. Сыну югославского шахтёра повезло, — он был в составе «Ливерпуля» в самые золотые годы. Но Стив наверняка чувствовал себя чужим на этом празднике. Ибо ворота почти всегда защищал Клеменс. Огризович же сыграл всего пять не самых важных встреч.

Стив мог сидеть в «Ливерпуле» до пенсии, но ему хотелось играть. В 1982 году 25-летний футболист решился и отправился в весьма скромный «Шрюсбери». Надо сказать, что этот английский и слегка валлийский клуб («землеройки» участвовали в розыгрыше Кубка Уэльса) переживал свои лучшие годы — играл в «старом» втором дивизионе (аналог современного Чемпионшипа) и нередко пощипывал за бока именитые английские клубы. Ворота же защищал здоровый и умелый Огризович, отсидевший пять лет на скамейке «Ливерпуля».

Летом 1984 года «Ковентри Сити», игравший в первом дивизионе с 1967 года, приобрёл Стива за 72 с половиной тысячи фунтов. Тогда никто не мог предположить, что Огги отыграет за «небесных» 16 сезонов, станет рекордсменом клуба и его символом. Более того, живым талисманом. Помните новеллу О'Генри «Последний лист»? Если нет, то напомню. Тяжелобольная девушка загадала, что умрёт как только с плюща перед её окном упадут все листья. Но один листок продержался до весны, пока девочка не поправилась. Подруга девушки привязала лист к ветке, тем самым, возможно, продлив той жизнь. Вот и болельщики «Ковентри» считали, что пока их ворота защищает Стив Огризович, вылет «небесным» не грозит. Несколько раз Стив порывался уйти, но в итоге шёл навстречу обожавшей его публике, собиравшейся на «Хайфильд Роад», и откладывал уход. Огги выступал до 44 лет, после чего передал ворота в, казалось бы, надёжные руки — опытному Магнусу Хедману и юному Крису Киркленду. Не помогло. В первый же сезон без Огризовича «Ковентри» покинул Премьер-Лигу. Последний лист сорвался с ветки.

За эти пятнадцать лет в воротах «Ковентри» Стив сотворил немало полезного. Главное, помог клубу выиграть свой первый и единственный трофей — Кубок Англии в 1987 году. Забил мяч в ворота «Шеффилд Уэнсдэй», сам того не желая — просто выбил мяч в поле что есть силы, а тот улетел прямо в цель. Устанавливал клубные рекорды. Бывало, что пропускал и четыре, и пять мячей. Но сколько выручал, — тут статистика бессильна.

К сожалению, Огризович так и не сыграл в сборной Англии. Бобби Робсон и Грэм Тэйлор вызывали Стива в сборную, но нечасто. И до дебюта дело не дошло. В Кубке Кубков сыграть не довелось. Английские клубы в ту пору были отлучены от Европы из-за печально известных событий на брюссельском стадионе «Эйзель» в финале Кубка чемпионов. Самой памятной оказалась упомянутая в начале встреча на «Уэмбли».

В материале использованы выдержки из будущей книги Олега Лыткина «Мои любимые вратари».