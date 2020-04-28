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Жиго: «Россия — красивая страна»

сегодня, 16:37

Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о своей жизни в России. 

В целом впечатления довольно положительные. Я открыл для себя новую культуру, новую страну и большой клуб. Меня в Москве очень тепло приняли. Конечно, всегда бывают взлеты и падения, но сейчас я счастлив своей жизнью. К тому же, Россия — красивая страна.

В начале действительно было тяжело. Через два месяца после перехода я получил травму. Возвращение на поле оказалось долгим. Я хотел вернуться, но постоянно чувствовал боль в колене. 

Мне повезло попасть в приличный клуб. Думаю, я примерно соответствую его уровню. У нас очень страстные болельщики, которые хотят, чтобы футболки игроков всегда были мокрыми от пота. 

Ранее Жиго назвал дату, когда «Спартак» планирует возобновить тренировки.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:35
Красивая во всем) С любой стороны! А девушки и вовсе огонь)
Дикий мужчина
Дикий мужчина
сегодня в 18:19
Страстные болельщики. Мокрые от пота. Стыд то какой, гыгы.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 17:53
Франция тоже красивая страна ! " О Франция ,любовь ! Твоим полям я душу всю отдам ! Какой простор и синь ! И золото хлебов ! ( Шарль Пеги )
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:49
Тарасовка это не Россия, ты ещё красоту России не видел.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:44
Какие фантазии у парня...страстные..мокрые футболки...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:28
Рады, что понравились
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 17:20
Сдается мне, что страны-то он по настоящему не видел...
drug01
drug01
сегодня в 16:45
Из карантина выйдем и мы полюбим также её....
4RT
4RT
сегодня в 16:45
Страна красивая, вот только дурням досталась
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:43
а где ты видел страну))москва это отдельный мирок а не страна)))
Adepta
Adepta
сегодня в 16:38
С очень красивыми зарплатами.
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