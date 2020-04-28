Французский защитник «Спартака» рассказал о своей жизни в России.

В целом впечатления довольно положительные. Я открыл для себя новую культуру, новую страну и большой клуб. Меня в Москве очень тепло приняли. Конечно, всегда бывают взлеты и падения, но сейчас я счастлив своей жизнью. К тому же, Россия — красивая страна.

В начале действительно было тяжело. Через два месяца после перехода я получил травму. Возвращение на поле оказалось долгим. Я хотел вернуться, но постоянно чувствовал боль в колене.

Мне повезло попасть в приличный клуб. Думаю, я примерно соответствую его уровню. У нас очень страстные болельщики, которые хотят, чтобы футболки игроков всегда были мокрыми от пота.