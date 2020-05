В Сети появились первые фотографии полузащитника «Тоттенхэма» в корейской армии.

Напомним, что Сон Хын-Мин отправился на трехнедельную службу в апреле, футболист должен вернуться в лондонский клуб в мае.

Son Heung-Min in gear during military training in South Korea. pic.twitter.com/iQD1y5aqaT