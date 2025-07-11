Мусаев идёт за вторым трофеем для «Краснодара». На фоне ЦСКА это фаворит

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11 июля 2025, 21:59

Новые игроки дают больше глубины состава.

«Быки» не изменяют себе

Галицкий всегда не стремился в гонку вооружений с «Зенитом» и подходил к сделкам крайне осторожно. Но невооружённым глазом ясно: сезон – аномалия, команда с настолько короткой скамейкой взяла титул вопреки всем законам логики. Так что теперь южане вышли на рынок. В любом случае селекционеры не отходят от сформировавшегося вектора.

«Быки» довольно продуктивно проводят межсезонье. Прежде всего укрепили центр обороны – с ним были серьёзные проблемы. Теперь, когда ушёл Кайо, осталась только основная пара центрбеков – теперь к ним добавились бразилец Жубал и Виталий Стежко из «Черноморца». На последний рубеж в тандем к Агкацеву забрали Александра Корякина из «Родины».

Плюс на подходе, вероятно, два топ-трансфера. По последним данным, вопрос с переходом Гаэтана Перрена практически решён, он укрепит линию атаки. Плюс в центральную ось может добавиться Дуглас Соарес – осталось решить вопрос с выплатой компенсации (она, как сообщается, составит порядка 6,5 миллиона евро).

Вопрос со Сперцяном

Отдельный сюжет для клуба – будущее Эдуарда Сперцяна. Воспитанник и лидер команды давно мечтал попасть в европейский топ-чемпионат, но для начала хотел взять первый титул с родным клубом. С одной стороны, чемпионство взяли – значит, пора двигаться дальше. В другой, Эдуарду уже 25 лет, у него семья, в клубе у него стабильность и статус лидера, плюс появилась возможность требовать действительно жирный контракт. В такой ситуации искать причины для отъезда намного тяжелее.

Уже ясно, что на скромные условия в клуб-аутсайдер хавбек уже вряд ли поедет – но и он уже не талантливый юниор, чтобы за ним следили «Юве», «Ман Сити» или «Реал». К предложению «Лидса» полузащитник отнёсся с прохладой, какие-то слухи ходили относительно «Порту», «Севильи», «Аякса» – ничего предметного. Для «Краснодара» минус в том, что ситуация остаётся в подвешенном состоянии – если хавбеку придёт подходящее предложение уже по ходу сезона, придётся отпускать, а альтернативу найти будет тяжелее.

Угроза для симпатичного проекта. Николич ушёл, а Челестини – кот в мешке

Когда ЦСКА отказался от Федотова в пользу Николича, шаг руководства не поняли. Марко, как и в «Локо», первые полгода боролся со скепсисом. Потом произошло ровно то, что и обещал специалист – переход на схему с «ромбом» в центре поля, окончательная адаптация Пьянича, огненная форма «армейцев» и победа в Кубке с перформансом в финале Пути РПЛ .

Игроки поверили в специалиста, Акинфеев решил подождать с завершением карьеры – все предвкушали поход за чемпионством в новом сезоне. Все планы и надежды разрушились почти сразу после финиша сезона – серб перебрался в АЕК . Мало того – в качестве замены привели никому неизвестного Фабио Челестини.

Вдохнувший в команду жизнь тренер ушёл, вместо него назначили специалиста – «кота в мешке». И последнему помимо чисто спортивной работы сейчас нужно завоевать доверие раздевалки и болельщиков. Тем временем «Краснодар» готовится защищать титул, «Зенит» тратит деньги на рынке, да и «Спартак» может выстрелить. Пока больше похоже, что «армейцы» самоликвидировались из этой гонки.

Много кадровых перестановок – есть риск стать вторым «Локомотивом»

Прошлым летом под Николича приобрели Рифата Жемалетдинова и Миралема Пьянича, серб также решил оставить Кристияна Бистровча, нашёл место Данилу Круговому. Трое из этих футболистов в межсезонье покинули команду.

Понятно, что влияние каждого на игру ЦСКА было не так велико. Рифат не смог найти себя и остался игроком ротации, то же самое с Бистровичем – последнему не хватало футбольного интеллекта, чтобы поддерживать требуемый Николичем игровой темп. Пьянич встроился в «ромб», плюс был важным звеном команды в раздевалке – этакий дядька-наставник, учитель для молодёжи, воспитанников.

Вдобавок к этому каждый из них всё же давал определённую пользу команде, задавая глубину скамейки. И тут в пору вспомнить «Локомотив». Да, помимо Миранчука и Жемалетдинова «железнодорожники» отпустили системообразующего плеймейкера Глушенкова – но первые тоже были необходимы для глубины. Минувший сезон – красноречивый итог. Даже если на первых порах «Локо» был великолепен, команда развалилась, как только потребовалась ротация, замена для неопытных лидеров. Просто некому было страховать.

Из ЦСКА помимо этих троих может уйти Файзулаев, а переговоры с «Ахматом» по Садулаеву затягиваются. Вся эта трансферная ситуация – худшее дополнение к ситуации с тренером.

Реванш за Кубок-22/23

Тогда команды были в диаметрально противоположном положении. «Краснодар» ещё не стал конкурентом для «Зенита», Ивич только интегрировал свои принципы, в то время как Федотов отработал в ЦСКА со старта сезона и раскрыл команду весной. Сильнее оказались «армейцы» – они лишили «быков» возможности забрать первый трофей в своей истории.

С тех пор команды обменялись тремя победами, в минувшем сезоне «красно-синие» выиграли дважды, у «горожан» – одна победа.