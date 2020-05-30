Шалимов: «Только несколько игроков „Ахмата“ имеют лишний вес»

Главный тренер «Ахмата» рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата.

Мы начали работу в группах, на этом этапе у нас беговая программа. Первый сбор запланировали десятидневный. Утром бег, вечером работа с мячами. Опять-таки группами. Перед роспуском ребят мы закладывали два килограмма лишнего веса в паузу, учитывая все обстоятельства, в том числе домашнюю самоизоляцию. Ожидания, к счастью, не оправдались, только несколько человек имеют максимум килограмм лишнего веса, что вполне допустимо. В эту вынужденную паузу они не сидели дома сложа руки, занимались, придерживались диеты, мы ежедневно рассылали в командный чат программу.

Одно из отличий от обычных сборов — это отсутствие возможности проводить контрольные матчи. С этим ничего не поделаешь, все в одинаковых условиях. Может быть, в других регионах, в той же Москве кто-то найдет соперников, может, им проще будет. У нас соперников не будет, будем проводить двусторонние игры. Тем ребятам легионерам, которые прибыли из-за границы и находятся на карантине, сделаем укороченную беговую программу, когда они начнут работу. Думаю, за две недели, пусть не в идеальной, но в оптимальной форме они подойдут. Они также приехали в порядке, без лишнего веса, выполняли дома план работы.