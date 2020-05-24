Евсеев опубликовал фото, показав, как готовится к играм

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем инстаграме показал, как готовится к матчам:
Письменный стол футбольного тренера.
Ничего лишнего. Ничего личного. Утро и день, чтобы тренироваться. Вечер, чтобы думать.
Первая неделя сбора подходит к концу. Полет нормальный.
Ранее Евсеев назвал имена самых прогрессирующих футболистов «Уфы».
Да ему это не нужно, он воюет только со Слановым.
Вообще в последнее время группа "конкурс_прогнозов" превратилась в сплошной флуд. Пора Вам вмешаться и навести здесь порядок. По сути по существу никто вопросов не задаёт, а каждый пытается решить свои шкурные вопросы. Думаю, что если есть правила, то их и надо придерживаться, а если не нравиться не играй. К примеру сейчас каждый футболист начнёт требовать изменить правила, как ему удобно и что из этого получится?!
Так, что решение за Вами.
Да ему это не нужно, он воюет только со Слановым.
Вообще в последнее время группа "конкурс_прогнозов" превратилась в сплошной флуд. Пора Вам вмешаться и навести здесь порядок. По сути по существу никто вопросов не задаёт, а каждый пытается решить свои шкурные вопросы. Думаю, что если есть правила, то их и надо придерживаться, а если не нравиться не играй. К примеру сейчас каждый футболист начнёт требовать изменить правила, как ему удобно и что из этого получится?!
Так, что решение за Вами.
несколько дней были вполне приличные смысловые комм. Но, как только открылись чемпионаты Эстонии, Германии... появились высокие КФ, как только Михаил Славнов вступил в игру, пошли стандартные комм. с трёх слов, которые практически возможно применить к любому комм. Что в таком случае остаётся остальным?!... Правильно, писать такие же стандартные комм., которые очень часто бывают вообще не в тему. Модератор чисто физически не в состоянии отследить эти комм. так как, снова же, тот же Михаил Славнов, жмёт жалобы на всё то, что его не устраивает. Да, модератор реагируя на эти жалобы, не удаляет комм. не наказывает того, на кого идут жалобы, так как эти жалобы абсолютно беспочвенны. Но он теряет время, чтобы проверить все эти жалобы. Когда ему ещё проверять все первые комм. вникая в смысл написанного. Да на все мои комм. горели караулы, пока я не вскрыл с помощью скрина, что кот Эльмот-comdiv-Михаил Славнов -одно и то же лицо. Сразу после этого он успокоился и перестал жать караулы на мои комм.! Всё, что происходит незаконного, негативного в КП происходит по вине одно того же персонажа. Скажем так, где есть шкурные интересы Михаила Славнова, там помои в неограниченном количестве. Ведь методы его игры, используя полчища клонов, заряжая на один результат от 30 и более ставок, ставя на матчи с высоким КФ макс. ставку., понятия не имея о этих матчах, чемпионатах. Как чемпионат Никарагуа, Эстонии... и т.д. это и есть помои... Пока другие честные юзеры анализируют, прогнозируют, надеются, и первые несколько дней возглавляют КП... Михаил Славнов занимается откровенным мошенничеством, посмеиваясь на остальными участниками КП!!!
несколько дней были вполне приличные смысловые комм. Но, как только открылись чемпионаты Эстонии, Германии... появились высокие КФ, как только Михаил Славнов вступил в игру, пошли стандартные комм. с трёх слов, которые практически возможно применить к любому комм. Что в таком случае остаётся остальным?!... Правильно, писать такие же стандартные комм., которые очень часто бывают вообще не в тему. Модератор чисто физически не в состоянии отследить эти комм. так как, снова же, тот же Михаил Славнов, жмёт жалобы на всё то, что его не устраивает. Да, модератор реагируя на эти жалобы, не удаляет комм. не наказывает того, на кого идут жалобы, так как эти жалобы абсолютно беспочвенны. Но он теряет время, чтобы проверить все эти жалобы. Когда ему ещё проверять все первые комм. вникая в смысл написанного. Да на все мои комм. горели караулы, пока я не вскрыл с помощью скрина, что кот Эльмот-comdiv-Михаил Славнов -одно и то же лицо. Сразу после этого он успокоился и перестал жать караулы на мои комм.! Всё, что происходит незаконного, негативного в КП происходит по вине одно того же персонажа. Скажем так, где есть шкурные интересы Михаила Славнова, там помои в неограниченном количестве. Ведь методы его игры, используя полчища клонов, заряжая на один результат от 30 и более ставок, ставя на матчи с высоким КФ макс. ставку., понятия не имея о этих матчах, чемпионатах. Как чемпионат Никарагуа, Эстонии... и т.д. это и есть помои... Пока другие честные юзеры анализируют, прогнозируют, надеются, и первые несколько дней возглавляют КП... Михаил Славнов занимается откровенным мошенничеством, посмеиваясь на остальными участниками КП!!!