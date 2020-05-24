ГлавнаяНовости

Евсеев опубликовал фото, показав, как готовится к играм

сегодня, 19:27

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем инстаграме показал, как готовится к матчам:

Письменный стол футбольного тренера.

Ничего лишнего. Ничего личного. Утро и день, чтобы тренироваться. Вечер, чтобы думать.

Первая неделя сбора подходит к концу. Полет нормальный.

 Ранее Евсеев назвал имена самых прогрессирующих футболистов «Уфы».

Все новости
СлухиСёмин может вернуться в «Локомотив», если Николич не выведет команду в ЛЧ
Вчера, 21:07 Комментарии22
Сёмин: «Интервью с Кикнадзе? Даже не смотрел, не хочу смотреть»
22 мая Комментарии22
Ганчаренко: «ЦСКА может 12-14 дней пожить на базе в Ватутинках»
21 мая Комментарии14
СлухиСтали известны имена помощников Николича в «Локомотиве»
20 мая Комментарии11
Миодраг Божович вернётся в Россию 22 мая
19 мая Комментарии4
Сёмин после 31 мая в своем инстаграме ответит на вопросы болельщиков
16 мая ФотоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 19:50
Приветствую!
Да ему это не нужно, он воюет только со Слановым.
Вообще в последнее время группа "конкурс_прогнозов" превратилась в сплошной флуд. Пора Вам вмешаться и навести здесь порядок. По сути по существу никто вопросов не задаёт, а каждый пытается решить свои шкурные вопросы. Думаю, что если есть правила, то их и надо придерживаться, а если не нравиться не играй. К примеру сейчас каждый футболист начнёт требовать изменить правила, как ему удобно и что из этого получится?!
Так, что решение за Вами.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:45
Строит будущие трёхэтажные автобусы. Гыгыгы
Mikki
Mikki ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 19:40
Для тех, кого это напрягает, уже обозначили простой выход shlomo и другие игроки - вступайте в группу на точный счет - лимит в 500 очков и вообще нет коэфов. Почему вы до сих пор не там? :)
Q-J-G
Q-J-G ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 19:33
Что такое бомба, не знаю, на бомбардире бываю очень редко, да и то, только тогда, когда зависает соккер, если и бываю, то на несколько минут, не более. На соккере давно и постоянно, поэтому небезразлично, что здесь происходит... Здесь очень много негатива по поводу первого комментария. Так вот, Вы помните, кто был главный противник первого комм. и я уже писал, почему! Да потому, что он чисто физически не может обеспечить свои клоны первыми комм. А вот просто комм. каждый час-легко и просто. Хочу отметить, что, как только вы откорректировали правила первого комм. чтобы не было возможности получать баллы за точки, буквы, цифры, первые
несколько дней были вполне приличные смысловые комм. Но, как только открылись чемпионаты Эстонии, Германии... появились высокие КФ, как только Михаил Славнов вступил в игру, пошли стандартные комм. с трёх слов, которые практически возможно применить к любому комм. Что в таком случае остаётся остальным?!... Правильно, писать такие же стандартные комм., которые очень часто бывают вообще не в тему. Модератор чисто физически не в состоянии отследить эти комм. так как, снова же, тот же Михаил Славнов, жмёт жалобы на всё то, что его не устраивает. Да, модератор реагируя на эти жалобы, не удаляет комм. не наказывает того, на кого идут жалобы, так как эти жалобы абсолютно беспочвенны. Но он теряет время, чтобы проверить все эти жалобы. Когда ему ещё проверять все первые комм. вникая в смысл написанного. Да на все мои комм. горели караулы, пока я не вскрыл с помощью скрина, что кот Эльмот-comdiv-Михаил Славнов -одно и то же лицо. Сразу после этого он успокоился и перестал жать караулы на мои комм.! Всё, что происходит незаконного, негативного в КП происходит по вине одно того же персонажа. Скажем так, где есть шкурные интересы Михаила Славнова, там помои в неограниченном количестве. Ведь методы его игры, используя полчища клонов, заряжая на один результат от 30 и более ставок, ставя на матчи с высоким КФ макс. ставку., понятия не имея о этих матчах, чемпионатах. Как чемпионат Никарагуа, Эстонии... и т.д. это и есть помои... Пока другие честные юзеры анализируют, прогнозируют, надеются, и первые несколько дней возглавляют КП... Михаил Славнов занимается откровенным мошенничеством, посмеиваясь на остальными участниками КП!!!
Bikzon
Bikzon
сегодня в 19:30
Похоже на бухгалтера.
Columb
Columb
сегодня в 19:28
Пустой тренер и болтливый.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:28
Да он пасьянсы на компе раскладывает...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100