Ставка на юных тридцатилетних. Непонятный «Локомотив»

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27 мая 2020, 13:00

«Железнодорожники» запутались, а «Соккер.ру» предлагает честность вместо серии скандалов.

Честность помогла бы клубу, но ее решили не применять. Но их выбор не мешает поделиться фактами, которые во имя скромности назовем допущениями. Допускаю, что Марко Николича «Локомотив» в лице Кикнадзе завербовал еще зимой. Тогда думали, что Сёмина красиво проведут на пенсию в конце сезона – поздней весной.

Во времена, когда не было пандемии, не знали о масштабах экономической катастрофы, считали, что футбольный сезон завершится в мае и ветеран уйдет спокойнее. А дальше будет Евро-2020, внимание фанатов переключили бы на сборную. Самого Юрия Павловича могли убедить оставить всё без комментариев по истечении контракта.

А Сёмин верил, что победит на поле и уберет Кикнадзе. Теперь ветеран считает, что его предали, и много чего наговорит первого июня. Но весь цирк с паровозами – результат заключения контракта с Николичем зимой (принципиального согласия, как угодно). И раз сезон не закончился, хотя должен был, то пришлось усадить серба на карантин и выслушивать оскорбления фанатов.

Также ради оправдания странной смены тренера посреди необычного чемпионата срочно выдумали два аргумента – об омоложении и атакующей игре. Снова не хотят грешить правдой. А она заключается в том, что Николич шел в третий по бюджету клуб РПЛ , а пришел к полупустой казне. «Локомотив» пока выживет, ведь продажа братьев Миранчуков позволит свести концы с концами, но надолго ли?

Если резко перейдут к ставке на молодежь ради продаж и если РЖД перестанет оплачивать ошибки «Локомотива» – можно прощаться с престижными еврокубками, а тренерская чехарда не за горами. Впрочем, не будет никакой ставки на юных, а увидим новый контракт старины Игнатьева. И может приехать Бадель, ведь хорватский вице-чемпион мира вписывается в стиль Николича.

Сербский тренер обычно играет от обороны – никакой «Аталанты» не ждем, действия на результат. Да и не ставит на 20-летних, так что хавбек «Лацио», который выступает в аренде в знакомой ему «Фиорентине» — подходящий вариант, пускай Милану уже 31 год. Подходящий игрок для тренера, но не для фанатов, которые устали от хаотичности трансферов и четко услышали, что Сёмин не подходил, поскольку не верит молодым.

Но ведь Николич тоже не верит! Вообще, такое ощущение, что сделки «Локомотива» заключают три-четыре разных человека. Иногда так и было, пока не ушли спортивного директора. Но и дальше не видим последовательности. То Гильерме оставили без новой сделки – чуть в «Спартак» не ушел, то озолотили новым контрактом. Чорлуку неплохо раскрутили, заставили в итоге принять сниженный оклад, но Чарли разве молодой и перспективный?

Даже Баринов не юный. У «Локомотива» есть шесть человек старше 32 лет, а 10 – старше тридцати. Часть из этих игроков покинут клуб, ведь Мещеряков зачем-то публично заявил, что попрощаются сразу с восемью футболистами. Представьте, что творилось в командном чате после такой глупой с точки зрения бизнеса новости – многие подумали на себя. А оставшиеся, вроде Крыховяка, задали вопрос: а мне будет с кем играть, если столько человек покинут клуб?

Никакой системности нет, а еще важнее, что в рассказах о российском «Аяксе» отсутствует один пункт. Где список молодежи, которая готова заменить Игнатьева, Чорлуку, Гильерме, Рыбуса и Эдера? Где эти новые герои Кикнадзе и Николича? Да, в заявке «Локомотива» числятся юные парни, но это ребята на лавке, как Сулейманов, Рыбчинский, Тугарев, Куликов и Лысов. Даже Магкеев, раз Николич просит пригласить Баделя, вне игры.

Рядом с Бариновым в опорной зоне будет новичок из Серии А, а Крыховяк перейдет выше – попробует закрыть позицию Алексея Миранчука после ухода близнеца. Тогда 21-летнего Магкеева могут забрать в другой клуб. «Локомотив» не готов к массовым потерям, поскольку не будет денег на массовые покупки – элементарно. А если в российском футболе начинают песню «ставим на молодых», то это переводится всегда одинаково – нет денег.

Миллионы на сделку по Баделю найдут – вероятно, рассчитывают на средства от продажи Алексея Миранчука, но остальных наберут с миру по нитке. И раньше «Локомотив» через раз совершал удачные сделки, но теперь-то могут перейти от формирования состава директорами к набору игроков под Николича. А где гарантия, что новый наставник разбирается в российском футболе и сможет поднять уровень именно местных игроков? А молодых иностранцев в «Локомотиве» мало, Джорджевич и Мурило.

Получилось очень некрасиво. Представьте, как было Юрию Павловичу прочитать, что его заменят на Николича. А это кто? В мерзкой форме выставили из клуба своего Фергюсона, легенду российского футбола. Вот только будущее в любом случае определят бабки, а не дедушки. Но не те, что у подъездов, а в твердой иностранной валюте. РЖД даст денег – «Локомотив» останется плюс-минус на нынешних позициях, нет – до свидания. Но методы работы в который раз впечатляют, как и оправдательные тексты.

Если сравнивать вклад в клуб сторон конфликта, то даже суммирование всех грехов Сёмина с добавлением еще парочки лишних для красоты не мешает тренеру выиграть у Кикнадзе, Мещерякова и компании из совета директоров. А если оправдываешь некрасивую отставку легенды ставкой на молодежь и атаку, а новый главный тренер первым делом запрашивает трансфер 31-летнего хорвата-разрушителя, в которого нужно вложить минимум 8 млн евро – три года контракта плюс 3.5 за трансфер, то где логика?

Ее отсутствие бесит всех оценщиков в этой истории. Даже Селюк, хотя ему точно не светит почетная статуя у собора «Саграда Фамилия» в Барселоне, подметил полное отсутствие причинно-следственных связей. Конечно, за 3.5 млн евро «Химки» нельзя содержать в РПЛ , но если суммировать зарплату Баделя и его трансферную стоимость, то получите уже кругленькую сумму, за которую можно прокормить самый бедный клуб высшей лиги. То есть ставка в условиях кризиса немаленькая.

Пожалуй, честнее боссам клуба было выйти и сказать:

Сёмин – легенда, но мы знаем больше, взвесили все факторы и берем на себя полную ответственность за происходящее. Мы попытаемся не сделать из «Локомотива» московский «Урожай», хотя риск присутствует.

А совет директоров промолчал и свалил всю ответственность на Кикнадзе, который не обязательно принимает решения сам, как и Геркус раньше – потому странно подавать в суд на человека, что одобрял все премии и трансферы с людьми из РЖД .