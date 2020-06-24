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«Ротор»: «Наша главная цель — закрепиться в РПЛ»

24 июня 2020, 16:47

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский заявил, что руководство волгоградского клуба ставит перед командой задачу на сезон-2020/21 закрепиться в РПЛ.

«Ротор» по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве ФНЛ и завоевал право в новом сезоне сыграть в РПЛ.

Мы очень рады, что все ребята здоровы и смогли приступить на этой неделе к полноценным тренировкам. До середины июля будем готовиться в Волгограде. Второй сбор планируем провести в Кисловодске, но это будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Сейчас такое время, что нельзя быть уверенным в чем-то на 100%.

Наша главная цель — закрепиться в РПЛ.

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Ротор
Источник: tass.ru
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Все комментарии
spartach091
spartach091 ответ Vadik (раскрыть)
24 июня 2020 в 22:38
Рекечинскому в бассейн надо, а не в футболе сидеть
Gunther
Gunther ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
24 июня 2020 в 22:11
Ахахаха. При чем тут уважаемые Миллер и Федун. Им коррупция меньше всего нужна. Чтобы закрепиться нужны спортивные достижения.
Rheinfall
Rheinfall
24 июня 2020 в 18:50
Пожелаю удачи команде из города-героя Волгоград!!!
vovinho11
vovinho11
24 июня 2020 в 18:35
Ну-ну!
zamsb
zamsb
24 июня 2020 в 18:21
".....Наша главная цель — закрепиться в РПЛ....."-Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский
Свежо придание, да верится с трудом.
Vadik
Vadik
24 июня 2020 в 18:07
Рекечинскому пора заканчивать маниловщиной заниматься! Пусть как президент условия все создаст для закрепления, т.е спонсора ищет. С кем он играть собрался? Со свободными агентами, которые больше никому не нужны? Шаг вынужденный, но этого мало. Дай Бог, чтобы команда удержалась!
ЮЗИК
ЮЗИК
24 июня 2020 в 17:58
Клуб со славной историей, должно получиться
ДСА
ДСА
24 июня 2020 в 17:32
Надеемся на эту команду.
mihaluch
mihaluch
24 июня 2020 в 17:08
Для достижения цели нужны средства.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
24 июня 2020 в 16:59
Пусть всё получится
VAN ARM
VAN ARM
24 июня 2020 в 16:48
а денег то хватит на мечты?)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июня 2020 в 16:48
Хорошая цель, удачи...
Q-J-G
Q-J-G
24 июня 2020 в 16:47
это отличная цель
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