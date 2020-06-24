«Ротор»: «Наша главная цель — закрепиться в РПЛ»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский заявил, что руководство волгоградского клуба ставит перед командой задачу на сезон-2020/21 закрепиться в РПЛ .

«Ротор» по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве ФНЛ и завоевал право в новом сезоне сыграть в РПЛ .

Мы очень рады, что все ребята здоровы и смогли приступить на этой неделе к полноценным тренировкам. До середины июля будем готовиться в Волгограде. Второй сбор планируем провести в Кисловодске, но это будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Сейчас такое время, что нельзя быть уверенным в чем-то на 100%.