Нападающий «Пари Сен-Жермен» в своём «твиттере» признался, что мечтал попасть на обложку футбольного симулятора FIFA 21.

Ранее Мбаппе заявил, что следующий сезон проведёт в парижском клубе.

Cover Star ⭐️

Can’t wait to play this!

Proud to be the #FIFA21 cover star

Dream come true. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/RGpStusWwH