«Милан» и «Интер» сыграют виртуальное дерби в PES 2020

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сегодня, 10:54

«Милан» и «Интер» проведут виртуальное дерби в условиях карантина.

Организатором данной игры выступила стриминговая компания DAZN. Виртуальное дерби пройдет в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2020. Честь «Милана» будет отстаивать , за Интер будет играть . Матч будет комментировать журналист DAZN. Помимо этого, запланированы послематчевые комментарии от участников дерби.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на страницах «Милана» в Facebook и YouTube.

Get ready for the first-ever #eDerbyMilano, Saturday at 12.30 CEST 🎮⚽@RafaeLeao7 takes on Esposito in a @officialpes game. Save the date!



Sabato non perdetevi il primo eDerby di Milano: Leão sfida Esposito a #eFootballPES2020 🎮⚽#acmilantogether@DAZN_IT pic.twitter.com/9DlPmdF5UP — AC Milan (@acmilan) April 9, 2020

Ранее появилась информация о том, что «Милан» нацелился на подписание Сандро Тонали.