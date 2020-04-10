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«Милан» и «Интер» сыграют виртуальное дерби в PES 2020

сегодня, 10:54

«Милан» и «Интер» проведут виртуальное дерби в условиях карантина.

Организатором данной игры выступила стриминговая компания DAZN. Виртуальное дерби пройдет в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2020. Честь «Милана» будет отстаивать Рафаэл Леау, за Интер будет играть Себастьяно Эспозито. Матч будет комментировать журналист DAZN. Помимо этого, запланированы послематчевые комментарии от участников дерби.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на страницах «Милана» в Facebook и YouTube.

Ранее появилась информация о том, что «Милан» нацелился на подписание Сандро Тонали.

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Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 12:23
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 12:08
    могут и в шахматы сыграть)))
    jilbar
    jilbar
    сегодня в 11:06
    Футбол заменяют каким-то суррогатом.
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