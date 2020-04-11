EA и ФИФА проведут турнир по FIFA 20. На нем сыграют футболисты топ-клубов

Футболисты разных клубов мира сыграют на чемпионате по FIFA 20 под названием «Stay and Play». Турнир организует Electronic Arts при поддержке ФИФА. Соревнование создано с целью побудить людей соблюдать карантин во время пандемии коронавируса.
Список клубов-участников турнира: «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Лион», ПСЖ, «Марсель», «Боруссия» (Дортмунд), «Реал», «Атлетико», «Валенсия», «Рома», «Порту», «Аякс», ПСВ, АИК, «Юргорден», ХИК, «Копенгаген», «Брондбю». Участниками турнира будут по одному игроку от каждого клуба. Игры пройдут на выбывание с 15 по 19 апреля. Трансляции будут проводиться на официальном канале EA Sports FIFA на платформе Twitch.
Кроме того, компания Electronic Arts также пожертвует $1 млн в благотворительный фонд Coronavirus Relief, который занимается борьбой с коронавирусом.
Ранее Марко Асенсио стал победителем Ла Лиги по FIFA 20.