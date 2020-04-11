EA и ФИФА проведут турнир по FIFA 20. На нем сыграют футболисты топ-клубов

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сегодня, 09:39

Футболисты разных клубов мира сыграют на чемпионате по FIFA 20 под названием «Stay and Play». Турнир организует Electronic Arts при поддержке ФИФА . Соревнование создано с целью побудить людей соблюдать карантин во время пандемии коронавируса.

Список клубов-участников турнира: «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Лион», ПСЖ , «Марсель», «Боруссия» (Дортмунд), «Реал», «Атлетико», «Валенсия», «Рома», «Порту», «Аякс», ПСВ , АИК , «Юргорден», ХИК , «Копенгаген», «Брондбю». Участниками турнира будут по одному игроку от каждого клуба. Игры пройдут на выбывание с 15 по 19 апреля. Трансляции будут проводиться на официальном канале EA Sports FIFA на платформе Twitch.

Кроме того, компания Electronic Arts также пожертвует $1 млн в благотворительный фонд Coronavirus Relief, который занимается борьбой с коронавирусом.