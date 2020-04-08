РПЛ может представить специальный формат кибертурнира для футболистов

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов заявил, что лига может представить специальный формат кибертурнира в футбольном симуляторе еFootball PES 2020 для игроков клубов Премьер-Лиги.

Практика показывает, что профессиональные киберфутболисты по уровню игры на приставке многократно превосходят всех, не только футболистов РПЛ . Для спортивной интриги и качества уровень игроков должен быть сопоставимым, ведь мы хотим поддерживать высокий спортивный уровень, в этом смысле у нас киберспорт высших достижений. Плюс нужна дисциплина и время играть по строгому расписанию и соответствовать графику трансляций.