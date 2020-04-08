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РПЛ может представить специальный формат кибертурнира для футболистов

вчера, 14:17

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов заявил, что лига может представить специальный формат кибертурнира в футбольном симуляторе еFootball PES 2020 для игроков клубов Премьер-Лиги.

Практика показывает, что профессиональные киберфутболисты по уровню игры на приставке многократно превосходят всех, не только футболистов РПЛ. Для спортивной интриги и качества уровень игроков должен быть сопоставимым, ведь мы хотим поддерживать высокий спортивный уровень, в этом смысле у нас киберспорт высших достижений. Плюс нужна дисциплина и время играть по строгому расписанию и соответствовать графику трансляций.

Мы знаем, что игроки РПЛ тоже играют и даже смотрели трансляции киберлиги. Было очень приятно увидеть в Инстаграме живое поздравление от Антона Заболотного игроку виртуальной команды «Сочи» Сергею Ванюшину, который выиграл первый турнир. Отвечая на ваш вопрос, возможно, мы подумаем о специальном формате для игроков РПЛ.

Ранее стало известно, что матчи кибертурнира РПЛ за два дня набрали почти 900 тыс. просмотров.

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blitz
blitz
вчера в 14:34
А что ещё остаётся....
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:19
может.
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