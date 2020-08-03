«Милан» и «Наполи» хотят заполучить защитника «Норвича»

Итальянские клубы намерены укрепить линию обороны.
Как сообщается, «Милан» и «Наполи» заинтересованы в подписании защитника «Норвича» Бена Годфри. Агент 22-летнего англичанина уже встречался с представителями миланского клуба на прошлой неделе.
Отмечается, что «Норвич», покинувший АПЛ, не станет удерживать игрока. «Канарейки» готовы расстаться с Годфри за 30 млн евро.
В завершившемся сезоне АПЛ защитник провёл 30 матчей, записав на свой счёт 3 жёлтые и одну красную карточки.
Ранее игроком интересовались клубы из Бундеслиги.