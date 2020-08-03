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«Милан» и «Наполи» хотят заполучить защитника «Норвича»

вчера, 10:12

Итальянские клубы намерены укрепить линию обороны.

Как сообщается, «Милан» и «Наполи» заинтересованы в подписании защитника «Норвича» Бена Годфри. Агент 22-летнего англичанина уже встречался с представителями миланского клуба на прошлой неделе.

Отмечается, что «Норвич», покинувший АПЛ, не станет удерживать игрока. «Канарейки» готовы расстаться с Годфри за 30 млн евро.

В завершившемся сезоне АПЛ защитник провёл 30 матчей, записав на свой счёт 3 жёлтые и одну красную карточки.

Ранее игроком интересовались клубы из Бундеслиги.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 12:10
Очередной английский самородок в Европе. Боруссия также интересуется Годфри, посмотрим где этот топчик в конечном итоге окажется
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:52
Сейчас Норвич быстренько растащят.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 10:16
Это весьма любопытно
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