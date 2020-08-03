«Милан» и «Наполи» хотят заполучить защитника «Норвича»

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вчера, 10:12

Итальянские клубы намерены укрепить линию обороны.

Как сообщается, «Милан» и «Наполи» заинтересованы в подписании защитника «Норвича» . Агент 22-летнего англичанина уже встречался с представителями миланского клуба на прошлой неделе.

Отмечается, что «Норвич», покинувший АПЛ , не станет удерживать игрока. «Канарейки» готовы расстаться с Годфри за 30 млн евро.

В завершившемся сезоне АПЛ защитник провёл 30 матчей, записав на свой счёт 3 жёлтые и одну красную карточки.

Ранее игроком интересовались клубы из Бундеслиги.