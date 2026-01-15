Вендел готов платить штрафы за опоздания на сборы — Семак

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Вендел готов платить штрафы за опоздания к началу сборов. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.
В четверг «Зенит» провел первую тренировку на сборах в Катаре.
«Игроки приезжают в своем режиме, включая Вендела, который готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой. Ждем его в ближайшее время», — сказал Семак.
Бразильский полузащитник опоздал на зимние сборы команды в прошлом году. Тогда Семак заявил, что клуб накажет игрока.
Венделу 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года, став четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. Также полузащитник играл за бразильский «Флуминенсе» и «Спортинг», с которым стал чемпионом Португалии.
1 минута - 1000 евро.
затем каждая последующая минута задержки удваивал штраф.
допустим, Ямаль опоздал на 10 минут.
это стоит ему полмиллиона евро.
Флик отменил такое правило.
опоздавший просто теряет место в старте, или вообще из заявки.
так вратарь Иньяки потерял место, и Щлесны стал первым номером.
кроме место в заявке, Иньяки теряет премиальные с бонусами за каждый выигранный матч.
вроде кажется, при Флике наказание мягче, чем ввел Хави, но так кажется..)))
Вендела надо жестко наказать деньгами.
1 минута - 1000 евро.
затем каждая последующая минута задержки удваивал штраф.
допустим, Ямаль опоздал на 10 минут.
это стоит ему полмиллиона евро.
Флик отменил такое правило.
опоздавший просто теряет место в старте, или вообще из заявки.
так вратарь Иньяки потерял место, и Щлесны стал первым номером.
кроме место в заявке, Иньяки теряет премиальные с бонусами за каждый выигранный матч.
вроде кажется, при Флике наказание мягче, чем ввел Хави, но так кажется..)))
Вендела надо жестко наказать деньгами.