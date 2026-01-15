Вендел готов платить штрафы за опоздания на сборы — Семак

1768503869

вчера, 22:04

Бразильский футболист петербургского «Зенита» готов платить штрафы за опоздания к началу сборов. Об этом сообщил главный тренер команды , комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В четверг «Зенит» провел первую тренировку на сборах в Катаре.

«Игроки приезжают в своем режиме, включая Вендела, который готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой. Ждем его в ближайшее время», — сказал Семак.

Бразильский полузащитник опоздал на зимние сборы команды в прошлом году. Тогда Семак заявил, что клуб накажет игрока.

Венделу 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года, став четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. Также полузащитник играл за бразильский «Флуминенсе» и «Спортинг», с которым стал чемпионом Португалии.