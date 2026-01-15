Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Вендел готов платить штрафы за опоздания на сборы — Семак

вчера, 22:04

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Вендел готов платить штрафы за опоздания к началу сборов. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В четверг «Зенит» провел первую тренировку на сборах в Катаре.

«Игроки приезжают в своем режиме, включая Вендела, который готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой. Ждем его в ближайшее время», — сказал Семак.

Бразильский полузащитник опоздал на зимние сборы команды в прошлом году. Тогда Семак заявил, что клуб накажет игрока.

Венделу 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года, став четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. Также полузащитник играл за бразильский «Флуминенсе» и «Спортинг», с которым стал чемпионом Португалии.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Ростове» объяснили наложение запрета на трансферы от ФИФА
14 января
ФИФА наложила на «Ростов» запрет на трансферы
14 января
Лидер Левой партии ФРГ допустил возможность возвращения РФ на ЧМ
09 января
Экс-игрок сборной Италии получил 6-месячный запрет на вождение авто
03 января
Правительство Габона отстранило сборную после провала на Кубке Африки
02 января
Дюков заявил, что РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова
28 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:53
распространено среди учителей-преподавателей. многие после университета педагогического в школу приходя и неправильно себя ставят, пытаются всем угодить учащимся и не замечают что переходят грань и становятся чушком на котором малолетки восьмиклассные ездят на горбу. а есть учителя которые вроде и не кричат и не подмазываются и не тиранят и слабины не дают, а ни их уроках даже самые дегенераты беспредельные молчат и слушают. вот так и с тренерами, это же своего рода педагоги, а материал у них зазвездившиеся такие же малолетки в основном. там в 28 мозгов как у 15 летних. к какому виду педагогов относится Сирожа думаю и говорить бессмысленно. завтра они с бодуна после дня рождения какого бразильца всей командой не выйдут на поле, и будешь сам играть своей академией)) а тебе потом тыщу принесут за прогул
Vilar
Vilar
сегодня в 00:44
А деньги за штрафы идут Газпрому, как ни как, помощь на покрытие долгов.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:05
Каждый год одно и то же... Игроки не меняются.
Sergo81
Sergo81 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:20
Жирков вроде бы рассказывал, что в ЦСКА при Газзаеве были штрафы за «не добежал до ворот под передачу», «не добежал в оборону» и т.д. По 500 у.е.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:18
Отсутствие дисциплины глупо скрывать отговорками о штрафах....

Таким образом они Семаку скоро платить начнут за то что не играют......будут тупо по полю ходить прогулочным шагом...а Богданыч по бровке тудым-сюдым с калькулятором....штрафы им насчитывать....
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:13
Вендел - : "Пускай белые тренируются"... )))
u9je42bjs792
u9je42bjs792
вчера в 22:46
С его зарплатой, да за пять лет,для него эти штрафы сущие коппейки
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:45
Хави ввел в Барсе суровое правило для опоздавших.
1 минута - 1000 евро.
затем каждая последующая минута задержки удваивал штраф.
допустим, Ямаль опоздал на 10 минут.
это стоит ему полмиллиона евро.
Флик отменил такое правило.
опоздавший просто теряет место в старте, или вообще из заявки.
так вратарь Иньяки потерял место, и Щлесны стал первым номером.
кроме место в заявке, Иньяки теряет премиальные с бонусами за каждый выигранный матч.
вроде кажется, при Флике наказание мягче, чем ввел Хави, но так кажется..)))
Вендела надо жестко наказать деньгами.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:25
Вот это да! С тех денег которые платят он готов платить))) Дисциплина еще та))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:25
Лично Семаку заплатит сельдереем
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 