Винисиус подвергся расистским оскорблениям — газета

сегодня, 17:40
АльбасетеЛоготип футбольный клуб Альбасете3 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Бразильский футболист испанского «Реала» Винисиус подвергся расистским оскорблениям во время матча 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете». Об этом сообщает газета AS.

Встреча прошла 14 января и завершилась победой «Альбасете» со счетом 3:2.

После финального свистка один из болельщиков бросил банан в сторону Винисиуса. Отмечается, что инцидент заметил сотрудник Королевской испанской футбольной федерации. В «Альбасете» отметили, что уже разыскивают болельщика, совершившего нарушение.

Винисиусу 25 лет, он выступает за «Реал» с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.

sv_1969
sv_1969 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 19:52
Ты мне не тыкай! Я с тобой на брудершафт не пил! Я не защищаю расистов!Просто это доходит уже до смешного! Ты посмотри как носились с этим BLM и ноги им целовали! А для интереса забей статистику сколько совершается преступлений белыми и не очень в процентном отношении!
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 19:38
Здравствуйте, Володя! Да, всё это сильно отвлекает его и создает вокруг его имени негативную шумиху, анти пиар....
Шишанутый
Шишанутый ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 19:37
Ты защищаеш расистов?? я против расизма!! если фанаты какой то команды допустили расизм на стадионе то это команда должна быть наказана технарем и тогда это прекратится. пока ограничиватся штрафами это все будет дальше пордолжатся. Фифа должна быть решительна!!
lotsman
lotsman
сегодня в 19:20
Плохой танцору всегда что то мешает.
112910415
112910415
сегодня в 19:18
жаль до слез безвинного парнишку .. )
drug01
drug01
сегодня в 19:17
Надо строже на это реагировать всем службам футбола!
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 19:16
Приветствую Саркис! Вот примерно тоже самое хотел написать! Могу добавить что размениваясь на это он много теряет в игровом и эмоциональном плане! Вместо того чтобы сосредоточиться на игре!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:01
Если откинуть всё, что не связано с футболом, то Вини футболист вполне приличного уровня, но вот эти постоянные шумихи с расизмом, его нытьем и всем прочим, отталкивает от него. Он как ребенок, у которого отобрали любимую игрушку. Может быть и по этой причине, его "прокатили" с золотым мячом, хотя тогда он заслуживал его....
sv_1969
sv_1969 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 18:50, ред.
Это получается не мытьем так катанием! Сами обос-лись так давай технарь влепим! Вот это по мужски))))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:45
Нет расизму!! Надо за считать за это технарь Альбасете пор учить их.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:39
Надо было поступить как Данни Алвес)))
74vq3hh445s2
74vq3hh445s2
сегодня в 18:30
Таких примеров достаточно, можно уже привыкнуть к бананам
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:30
)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:28
а отчего Винисиус решил что мусор бросили не в ту сторону?
shur
shur
сегодня в 18:27, ред.
...уже не актуально,не волнительно,не интересно!!! Почему??? Сам того добился, причём усиленно,сознательно,демонстративно шёл к этому,от игры к игре,аминь!
rfezb9h5ewcn
rfezb9h5ewcn
сегодня в 18:16
Если и третий муж бьёт по морде, может, дело не в мужьях, а в морде? (с)

Его специально провоцируют, потому что он даёт ответную реакцию. Он сам не святой, но оскорблять из-за цвета кожи- это дно.... хотя, если учесть , что он не единственный чернокожий на поле, то здесь явно не расизм.... Ему стоит меньше зацикливаться на этом, а отвечать своими результативными действиями на поле.
STVA 1
STVA 1 ответ mt8s5sj5wrr2 (раскрыть)
сегодня в 18:12
Согласен с Вами на все 1000%! Чем больше он обращает внимания тем больше будут тролить!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:05
Опять негритёнка обидели. Ему надо в Африку податься, там можно будет снежков гонять...
mt8s5sj5wrr2
mt8s5sj5wrr2
сегодня в 18:01
Ему нужно было всего на всего это проигнорировать, также как Ямалю тогда свистели и он забив свистнул в ответ. А раз Вини повёлся, значит согласился.
dchvp7uu8jns
dchvp7uu8jns
сегодня в 17:59
Да разве это расизм?))) Вот то, что МНЕ ЛУТШЕМУ В МИРЕ игроки Альбасете не разу не позволили обыграть себя - вот это расизм! Буду жаловаться!!!!
