Винисиус подвергся расистским оскорблениям — газета

1768488023

сегодня, 17:40

Бразильский футболист испанского «Реала» Винисиус подвергся расистским оскорблениям во время матча 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете». Об этом сообщает газета AS.

Встреча прошла 14 января и завершилась победой «Альбасете» со счетом 3:2.

После финального свистка один из болельщиков бросил банан в сторону Винисиуса. Отмечается, что инцидент заметил сотрудник Королевской испанской футбольной федерации. В «Альбасете» отметили, что уже разыскивают болельщика, совершившего нарушение.

Винисиусу 25 лет, он выступает за «Реал» с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.