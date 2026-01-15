Винисиус подвергся расистским оскорблениям — газета

Бразильский футболист испанского «Реала» Винисиус подвергся расистским оскорблениям во время матча 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете». Об этом сообщает газета AS.
Встреча прошла 14 января и завершилась победой «Альбасете» со счетом 3:2.
После финального свистка один из болельщиков бросил банан в сторону Винисиуса. Отмечается, что инцидент заметил сотрудник Королевской испанской футбольной федерации. В «Альбасете» отметили, что уже разыскивают болельщика, совершившего нарушение.
Винисиусу 25 лет, он выступает за «Реал» с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.
Его специально провоцируют, потому что он даёт ответную реакцию. Он сам не святой, но оскорблять из-за цвета кожи- это дно.... хотя, если учесть , что он не единственный чернокожий на поле, то здесь явно не расизм.... Ему стоит меньше зацикливаться на этом, а отвечать своими результативными действиями на поле.
Его специально провоцируют, потому что он даёт ответную реакцию. Он сам не святой, но оскорблять из-за цвета кожи- это дно.... хотя, если учесть , что он не единственный чернокожий на поле, то здесь явно не расизм.... Ему стоит меньше зацикливаться на этом, а отвечать своими результативными действиями на поле.