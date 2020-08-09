Кокорин: «Тедеско — очень сильный тренер»

Нападающий «Спартака» поделился мнением о главном тренере московской команды .

Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в «Спартаке» всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне.

Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива. И Доменико, и Георгий [Джикия] с этим справились!