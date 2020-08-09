ГлавнаяНовости

Кокорин: «Тедеско — очень сильный тренер»

сегодня, 11:14

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поделился мнением о главном тренере московской команды Доменико Тедеско.

Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в «Спартаке» всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне.

Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива. И Доменико, и Георгий [Джикия] с этим справились!

Все новости
Слуцкий: «Пытаемся играть в атакующий футбол, который нравится фанатам»
Сегодня, 12:31 Комментарии1
Осипенко: «В обороне сыграли нормально, а самое главное — выиграли»
Сегодня, 10:48 Комментарии5
Ошибки Кулибали и рекорды Месси. «Барселоне» хватило тайма, чтобы победить «Наполи»
Сегодня, 08:24Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
Первушин: «В сентябре „Тамбов“ переедет в Саранск»
Вчера, 23:45 Комментарии13
Гацкан — о поражении «Велесу»: «„Крылья“ не должны уступать дебютанту ФНЛ»
Вчера, 23:20 Комментарии12
Акинфеев: «Отличное начало сезона на не чужом для нас стадионе»
Вчера, 22:11 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Grim_Reaper
Grim_Reaper ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 12:37
Особенно если учесть то что Бавария слабым командам игры не сливает, особенно Еврокубки))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:23
В чем сила брат???
А сила в правде!!!
Смотрю таблицу
Седьмое место результат!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:21
Хвалит - чтобы получить капитанскую повязку + бригадирские ...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 12:19
"За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха?"(с) И.А.Крылов
Ну а кто из них кто - определитесь сами)
LOpp
LOpp ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:18
Дзюба: - Семак тренеришка!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:18
Сильный тренер не станет сравнивать середнячка (СпаМ) с ведущим клубом бундеслиги (Баварией). Он в футболе разбирается?))))
LOpp
LOpp ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 12:12
Дзюба тоже говорил, что не перейдет в цска или Зенит... У нынешних футболистов только деньги на уме.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
сегодня в 12:12
Мясные Карреру конечно профукали,вот это реально топ-тренер. Федун,что не решение,то пролёт.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:12
Кокорин:семак слабый тренер
LOpp
LOpp
сегодня в 12:09
Тедеско уже 10 месяц ГТ в Спартаке. Пора с него спрашивать по полной.
makkie
makkie
сегодня в 12:07
Всё покажет новый сезон.
Сегодня ждём Кокорина в старте, и победы Спартака!
serh62
serh62 ответ димон 37 (раскрыть)
сегодня в 12:04
не смеши мои подковы...натянул-не то слово которое ты употребил. выиграл в марте, согласен. но уже в следующей игре кто выиграл? будь объективен.
димон 37
димон 37 ответ serh62 (раскрыть)
сегодня в 12:01
    Лунный Волк
    Лунный Волк
    сегодня в 11:59
    Ещё бы он другое сказал! Сразу бы в угол поставили и пасть порвали.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 11:58, ред.
    Сильный тренер? Леща что ли Кокорию крепкого и увесистого прописал?
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 11:56
    Кокорин за бабки эмблему любого клуба расцелует и оближет всех с ног до головы.
    Ни чести, ни совести.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 11:55
    Удачи и Побед в новом Сезоне.!!!
    ligaX
    ligaX
    сегодня в 11:50
    С контрактом 2-3 ляма € я бы тоже всем был доволен
    denmig
    denmig
    сегодня в 11:49
    Кококе лучше бы молча всё доказать результатом! Вот тогда будет полноценный и безусловный респект!
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 11:47
    Результат команды неудовлетворительный поэтому оценка тренеру и капитану должна быть соответствующей.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 11:47, ред.
    Для Кокоши 7-ое место в РПЛ которое занял Тедеско это сильно?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:45
    Как в басне Крылова..
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 11:40
    Время покажет...
    Но трансферная политика вызывает глубокие сомнения в достижении "самых высоких целей"...
    А высказывания вписываются в стандартные посылы "вновь прибывших"...
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 11:38
    Если румынский шарлотан отправит спартак в фнл, значит кокоша оказажется прав
    beefs
    beefs
    сегодня в 11:34
    он хороший тренер, как ты форвард (успел уже разглядеть)...
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 11:31
    Как в той старой русской народной поговорке :"Кокошка хвалит петуха, за то, что хвалит он Кокошку"
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 11:29
    Я Кокорину больше не верю !)
    serh62
    serh62
    сегодня в 11:26
    ко-ко спартак , уже обегал половину клубов страны и в каждом пел оды тренерам и клубу , в который пришел..не играть а брать деньги. в одном согласен с ко-ко, тедеско сильный тренер, по прыжкам на месте,
    nubom
    nubom
    сегодня в 11:25
    Советую повторить это на немецком языке и накрыть поляну...
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 11:23, ред.
    Каждый кулик свое болото хвалит !) или как то так , я по русски плохо понимаю )
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100