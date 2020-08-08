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Зобнин: «Эмоциональность Тедеско? Не стоит забывать о тактических моментах»

сегодня, 22:02

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин порассуждал о характере главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, а также рассказал об отпуске.

Об эмоциональности Тедеско можно говорить много, но не стоит забывать и о тактических моментах. Во время матча он нам очень часто подсказывает, помогает в этом плане.

Когда забью следующий гол? Самое главное, чтобы команда побеждала и набирала очки, а кто забивает для меня не имеет значения.

Отпуска не было, я три дня отдыхал, провел эти дни в Москве с семьёй. Потом уже приступил к индивидуальным тренировкам.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:08
неудачи Спартака спишут на Тедеско
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 22:05
темпераментный румын
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