Зобнин: «Эмоциональность Тедеско? Не стоит забывать о тактических моментах»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин порассуждал о характере главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, а также рассказал об отпуске.
Об эмоциональности Тедеско можно говорить много, но не стоит забывать и о тактических моментах. Во время матча он нам очень часто подсказывает, помогает в этом плане.
Когда забью следующий гол? Самое главное, чтобы команда побеждала и набирала очки, а кто забивает для меня не имеет значения.
Отпуска не было, я три дня отдыхал, провел эти дни в Москве с семьёй. Потом уже приступил к индивидуальным тренировкам.