Ошибки Кулибали и рекорды Месси. «Барселоне» хватило тайма, чтобы победить «Наполи»

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сегодня, 08:24

Никакого чуда на «Камп Ноу» не случилось. «Барселона» спокойно обыграла «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — об успехе каталонцев.

Первый матч давал какую-то надежду на интригу. «Наполи» на своем поле не проиграл «Барселоне», правда, пропустил. Встреча завершилась со счетом 1:1, что обязывало неаполитанцев играть активнее в ответном матче, потому что нулевая ничья не в их пользу. И ведь «Наполи» сразу мог задать темп встречи, потому что имел хороший шанс забить уже на второй минуте, но Дрису Мертенсу не повезло. А «Барселона» не такая команда, которая дает много возможностей. Не используешь одну-другую, и тебя накажут. В роли первого наказывающего выступил Клеман Ленгле, который в центре обороны сменил Самюэля Юмтити – тот играть не мог, как и Усман Дембеле, Артуро Видаль и Серхио Бускетс. Потери двух последних вроде как создавали трудности для центральной зоны «Барселоны», но она их не заметила.

Ленгле открыл счет после подачи углового. Причем гол вызвал определенные вопросы, потому что перед этим француз вроде как оттолкнул Диего Демме, но ВАР подтвердил честность взятия ворот. Тут еще вопросы к Демме, который упал как тростинка от касания Ленгле, а также к более «профильным» игрокам «Наполи», которые должны были держать Клемана, не оставляя его на Диего. Тот же Калиду Кулибали где гулял?

Неаполитанцы, которые агрессивнее начали матч, явно были обескуражены таким поворотом, но поделать ничего не смогли – на их активность «Барселона» ответила изумительным голом Лионеля Месси, который на углу штрафной обыграл четверых, упал, потеряв вроде мяч, выгрыз его и пробил четко в дальний угол ворот. Среди обыгранных, кстати, был и хваленый Кулибали. Вопросов о том, за что так его ценят, все больше. А слухи об интересе к нему со стороны топовых клубов и готовности их заплатить какие-то рекордные суммы кажутся все больше игрой агента, который не видит, что Кулибали исполняет в нынешнем сезоне нечто невнятное. Хотя и на Калиду бывает Варан, как говорится.

Кстати, в случае с третьим голом «Барселоны» Кулибали мог быть ни при чем, потому что после шикарного паса Френки де Йонга «шведой» Месси забивал, продавив Марио Руя, но тот гол отменили, поскольку Лионель подыграл себе рукой. И вот уже к следующему мячу свою руку, точнее, ногу приложил снова Кулибали. Он показал всю свою громоздкость, не увидев, как Месси в штрафной Давида Оспины опередил его и завладел мячом. Калиду уже замахнулся и не в силах был остановить свою ногу от выполнения команды «удар». Поэтому стукнул по тому, что было перед ногой – по щиколотке Месси. А это – пенальти. Исполнил его точно Суарес. Все это уместилось в первый тайм. Как и гол надежды «Наполи». Тоже с пенальти, уже в компенсированное время, когда по ноге сзади в штрафной Марка-Андре тер Штегена получил Мертенс. Инсинье с «точки» жалкое подобие интриги вернул.

А во втором тайме «Барселона» показала, что способна без лишних переживаний на классе докатывать даже в плей-офф Лиги чемпионов матчи. Каталонцы никуда не спешили, не надрывались, не летели вперед. Они давали «Наполи» владеть мячом и предпринимать потуги войти в штрафную, а сами выходили в контратаки за счет коротких передач. Тем страннее, что Дженнаро Гаттузо только в самом конце решился выпустить на поле Аркадиуша Милика – «Наполи» много подавал, но только с появлением поляка и Ирвинга Лосано навесы стали опасными. Правда, уже было поздно. Сетьен же, чувствуя превосходство и не имея достаточно надежного резерва, при имеющихся пяти заменах первую произвел только на 84-й минуте, когда «Наполи» уже использовал их все.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 7 (4) – 18 (3)

Вот что значит настоящая эффективность. «Барселона» пробила по воротам всего семь раз, в два с половиной раза меньше, чем «Наполи». Но попадала в створ чаще. Самыми бьющими у неаполитанцев стали Инсинье и Лосано, выполнившие по четыре попытки. Но они же были и самыми бестолковыми. А классную команду отличает грамотное использование возможностей, что показывают, например, первый и второй голы «Барселоны». Очень наглядно.

Владение мячом (точность передач): 51% (91%) – 49% (91%)

Очень сбалансированным получился процент владения мячом. Потому что «Наполи» начал достаточно бойко, даже переигрывал в этом компоненте «Барселону», но потом совершал ошибку за ошибкой и пошатнулся. После перерыва каталонцы грамотно держали ритм игры под своим контролем, хотя казалось, что это «Наполи» активнее наседает. И при этом обе команды показали отличную точность передач. Потому что старались сохранять мяч при владении в первую очередь.

Итак, «Барселона» уже в 13-й раз подряд вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это завидная регулярность. Интересно, что «Наполи» при этом впервые в нынешнем сезоне проиграл в Лиге чемпионов. До этого семь матчей кряду неаполитанцы не уступали. Хотя встретиться успели, например, с «Ливерпулем» на групповом этапе. Отдельно стоит отметить новые статистические подвиги Месси, который забил 27-й свой гол на стадии 1/8 финала. Больше, чем кто-либо другой. Также он забивал 35 разным клубам в Лиге чемпионов. Это тоже рекорд турнира. Ну и он довел число обводок в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов до 54-х. Тогда как у идущего на втором месте хавбека «Челси» Матео Ковачича их всего 33. К слову, с «Челси» могла бы «Барселона» встретиться в четвертьфинале. Но лондонцы получили взбучку от «Баварии», и именно мюнхенцы сыграют с каталонцами.