Первушин: «В сентябре „Тамбов“ переедет в Саранск»

Главный тренер «Тамбова» поделился мнением после поражения от «Ростова» (0:1) в матче 1-го тура РПЛ сезона-2020/21. Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Понимали, как играет «Ростов». Наверное, это самая быстрая вертикально играющая команда. Опасались быстрых атак, фланговых доставок, потому что хорошо играет вверху Шомуродов. Справлялись с этим, единственную ошибку допустили и пропустили гол. На мой взгляд, ничейный результат был бы, наверное, самым справедливым. Уровень исполнительского мастерства команды «Ростов» повыше, поэтому и Павел Мамаев забил гол. Момент был и он его использовал.

Мы, скорее всего, в сентябре перед паузой на игры сборной переедем. Сейчас игры будут через 2 дня на 3, через 3 на 4, поэтому мы будем жить в самолетах, поездках, автобусах. Сейчас не было смысла сюда перебираться. А вот в сентябре, когда 29-го отыграем, ребят распустим на 3-4 дня, а потом будем переезжать в Саранск, чтобы больше времени тратить на восстановление, чтобы не было этих переездов.