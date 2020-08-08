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Первушин: «В сентябре „Тамбов“ переедет в Саранск»

вчера, 23:45
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился мнением после поражения от «Ростова» (0:1) в матче 1-го тура РПЛ сезона-2020/21. Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Понимали, как играет «Ростов». Наверное, это самая быстрая вертикально играющая команда. Опасались быстрых атак, фланговых доставок, потому что хорошо играет вверху Шомуродов. Справлялись с этим, единственную ошибку допустили и пропустили гол. На мой взгляд, ничейный результат был бы, наверное, самым справедливым. Уровень исполнительского мастерства команды «Ростов» повыше, поэтому и Павел Мамаев забил гол. Момент был и он его использовал.

Мы, скорее всего, в сентябре перед паузой на игры сборной переедем. Сейчас игры будут через 2 дня на 3, через 3 на 4, поэтому мы будем жить в самолетах, поездках, автобусах. Сейчас не было смысла сюда перебираться. А вот в сентябре, когда 29-го отыграем, ребят распустим на 3-4 дня, а потом будем переезжать в Саранск, чтобы больше времени тратить на восстановление, чтобы не было этих переездов.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:55, ред.
Очень жаль Тамбов. У ребят нет домашних матчей. Весь чемпионат в разъездах. семью почти не видят.
И это ещё хорошо, если календарь обоих команд согласовали. Что бы не получилось две игры в один день или на следующий день. Газон тоже нужно жалеть...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:27
Один сезон вытянули на характере и амбициях, но до бесконечности такое подвешенное продолжаться не может.
ZjzoRe
ZjzoRe
сегодня в 00:21
Тамбов переедет в Саранск, звучит логично
зачем вообще выходить в РПЛ, если нет стадиона?
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 00:17
Какие вы волки? Цыгани, качевники!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:57
Скитальцы короче)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:48
Хорошая новость для волков
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