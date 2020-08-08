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Гацкан — о поражении «Велесу»: «„Крылья“ не должны уступать дебютанту ФНЛ»

вчера, 23:20
ВелесЛоготип футбольный клуб Велес (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан принес извинения болельщикам после поражения в матче 2-го тура ФНЛ с «Велесом» (1:3).

От лица всей команды приношу извинения болельщикам за эту игру. Стоит признать, что сегодняшний матч мы провалили. Понимаем чувства болельщиков и разочарованы результатом. Наша команда не должна уступать дебютанту ФНЛ, тем более с таким счетом. Да, команда сейчас строится и она пока не сыграна.

На это потребуется время. Сейчас на первый план должны выходить характер и волевые качества игроков. В этом всем нам нужно прибавить. Персонально хотел бы извиниться за свое удаление. С нас никто не снимал задачи, которая стоит перед командой – возвращение в РПЛ. Не сомневаюсь, что в ближайшем домашнем матче «Крылья» будут играть совсем по-другому.

Ранее о матче высказался главный тренер «Крыльев Советов».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:24
Явная недооценка соперника.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:13
Крылья слишком самоуверенны за это и наказаны.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:59
Главное урок извлечь, а то и ПФЛ рядом!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:48
Крылья сами в некотором роде дебютанты ФНЛ. Хоть и и з вышки, но всё вновь, непривычно.
Потребуется время, чтобы втянуться в этот график. Ещё ничего не упущено, нужно держать свою линию и возвращаться в ПЛ...
drug01
drug01
вчера в 23:45
Надо противника уважать всегда
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:26
А кому должны уступать Крылья ?
drug01
drug01
вчера в 23:23
Урок на завтра
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