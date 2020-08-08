Гацкан — о поражении «Велесу»: «„Крылья“ не должны уступать дебютанту ФНЛ»

Полузащитник «Крыльев Советов» принес извинения болельщикам после поражения в матче 2-го тура ФНЛ с «Велесом» (1:3).

От лица всей команды приношу извинения болельщикам за эту игру. Стоит признать, что сегодняшний матч мы провалили. Понимаем чувства болельщиков и разочарованы результатом. Наша команда не должна уступать дебютанту ФНЛ , тем более с таким счетом. Да, команда сейчас строится и она пока не сыграна.