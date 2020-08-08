Гацкан — о поражении «Велесу»: «„Крылья“ не должны уступать дебютанту ФНЛ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан принес извинения болельщикам после поражения в матче 2-го тура ФНЛ с «Велесом» (1:3).
От лица всей команды приношу извинения болельщикам за эту игру. Стоит признать, что сегодняшний матч мы провалили. Понимаем чувства болельщиков и разочарованы результатом. Наша команда не должна уступать дебютанту ФНЛ, тем более с таким счетом. Да, команда сейчас строится и она пока не сыграна.
На это потребуется время. Сейчас на первый план должны выходить характер и волевые качества игроков. В этом всем нам нужно прибавить. Персонально хотел бы извиниться за свое удаление. С нас никто не снимал задачи, которая стоит перед командой – возвращение в РПЛ. Не сомневаюсь, что в ближайшем домашнем матче «Крылья» будут играть совсем по-другому.
Ранее о матче высказался главный тренер «Крыльев Советов».
Потребуется время, чтобы втянуться в этот график. Ещё ничего не упущено, нужно держать свою линию и возвращаться в ПЛ...
Потребуется время, чтобы втянуться в этот график. Ещё ничего не упущено, нужно держать свою линию и возвращаться в ПЛ...