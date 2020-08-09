Защитник «Ростова» прокомментировал итоги матча 1-го тура РПЛ против «Тамбова».

У соперников были какие-то подходы к воротам, но опасных моментов я не припомню. В обороне сыграли нормально, а самое главное — выиграли.

Дальние удары — моя фишка? Нет, просто двигаюсь вперёд с мячом, когда никто не встречает. Я уже забивал в карьере такими ударами, может быть, попаду ещё когда-нибудь.

Хочу сказать болельщикам, чтобы приходили на стадион и поддерживали нас! Будем стараться, биться на поле.