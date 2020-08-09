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Осипенко: «В обороне сыграли нормально, а самое главное — выиграли»

сегодня, 10:48
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал итоги матча 1-го тура РПЛ против «Тамбова».

У соперников были какие-то подходы к воротам, но опасных моментов я не припомню. В обороне сыграли нормально, а самое главное — выиграли.

Дальние удары — моя фишка? Нет, просто двигаюсь вперёд с мячом, когда никто не встречает. Я уже забивал в карьере такими ударами, может быть, попаду ещё когда-нибудь.

Хочу сказать болельщикам, чтобы приходили на стадион и поддерживали нас! Будем стараться, биться на поле.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:12
Победителей не судят.
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
сегодня в 11:07
Преимущество огромное,а голов маловато.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 10:57
Игра Ростова год назад и сейчас это небо и земля )) С такой игрой Валера точно буде ходить упакованным "Ролексами" на обе руки))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:51
Благо что ввиграли...
Illuha
Illuha
сегодня в 10:50
Игра нисколько не впечатлила.
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