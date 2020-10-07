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Глава ФИФА поиграл в футбол на недостроенном стадионе ЧМ-2022 в Катаре

07 октября 2020, 18:23

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поучаствовал в футбольном матче.

Глава ФИФА в рамках рабочей встречи с организаторами чемпионата мира 2022 года в Катаре принял участие в товарищеском матче на недостроенном стадионе «Аль-Байт». После матча Инфантино поделился впечатлениями:

Абсолютное удовольствие — сыграть в футбол на этом удивительном стадионе, где 21 ноября 2022 года начнется лучший чемпионат мира в истории. Это прекрасная арена, поистине футбольная, она дышит игрой. Также здесь чувствуется особый местный колорит — форма арабского шатра и узоры на крыше создают невероятную атмосферу. У меня нет слов.

Я очень доволен прогрессом Катара. Мы обсуждали планы, но когда вы видите, как эти планы становятся реальностью, это впечатляет еще больше. Катар продолжал подготовку к турниру в течение последних шести месяцев, когда весь мир застыл в неопределенности; это касается инфраструктуры, а также таких важных мероприятий, как недавние реформы в трудовом законодательстве, проведенные правительством страны. У меня и раньше не было никаких сомнений, но теперь эта уверенность еще сильнее.

В 2022 году здесь все будет расположено очень близко, все будет рядом. Болельщики со всего мира соберутся вместе и смогут насладиться мягким климатом Катара в это время года. Подобного чемпионата мира еще никогда не было и не будет потом.

Также недавно Инфантино заявлял, что формат квалификации ЧМ-2022 может быть изменен.

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Все комментарии
Killofwrath
Killofwrath
07 октября в 23:08
Лучший чемпионат мира в истории уже был)
И его не переплюнуть)
ДАША Д
ДАША Д
07 октября в 19:44
И ведь достроят, можно не сомневаться.
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
07 октября в 18:58
Столько дать денег!Надо хорошо провести)
David Young
David Young
07 октября в 18:26
Надеюсь, что Катар хорошо проведёт ЧМ-2022.
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
07 октября в 18:26
Опробывал стадион.
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