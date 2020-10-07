Глава ФИФА поиграл в футбол на недостроенном стадионе ЧМ-2022 в Катаре

Президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) Джанни Инфантино поучаствовал в футбольном матче.

Глава ФИФА в рамках рабочей встречи с организаторами чемпионата мира 2022 года в Катаре принял участие в товарищеском матче на недостроенном стадионе «Аль-Байт». После матча Инфантино поделился впечатлениями:

Абсолютное удовольствие — сыграть в футбол на этом удивительном стадионе, где 21 ноября 2022 года начнется лучший чемпионат мира в истории. Это прекрасная арена, поистине футбольная, она дышит игрой. Также здесь чувствуется особый местный колорит — форма арабского шатра и узоры на крыше создают невероятную атмосферу. У меня нет слов.

Я очень доволен прогрессом Катара. Мы обсуждали планы, но когда вы видите, как эти планы становятся реальностью, это впечатляет еще больше. Катар продолжал подготовку к турниру в течение последних шести месяцев, когда весь мир застыл в неопределенности; это касается инфраструктуры, а также таких важных мероприятий, как недавние реформы в трудовом законодательстве, проведенные правительством страны. У меня и раньше не было никаких сомнений, но теперь эта уверенность еще сильнее.

В 2022 году здесь все будет расположено очень близко, все будет рядом. Болельщики со всего мира соберутся вместе и смогут насладиться мягким климатом Катара в это время года. Подобного чемпионата мира еще никогда не было и не будет потом.