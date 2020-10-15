Защитник Бычков покинул «Томь» через 3,5 месяца после подписания контракта

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15 октября 2020, 13:24

«Томь» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с защитником по обоюдному согласию сторон.

Бычков перешел в «Томь» из «Чайки» на правах свободного агента в июле 2020 года. За прошедшее время 32-летний футболист сыграл в 7 матчах, получил 1 желтую и 1 красную карточку. Последние матчи он пропускал из-за травмы.