Защитник Бычков покинул «Томь» через 3,5 месяца после подписания контракта

«Томь» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с защитником Андреем Бычковым по обоюдному согласию сторон.
Бычков перешел в «Томь» из «Чайки» на правах свободного агента в июле 2020 года. За прошедшее время 32-летний футболист сыграл в 7 матчах, получил 1 желтую и 1 красную карточку. Последние матчи он пропускал из-за травмы.
⚡Андрей Бычков покинул «Томь» ⠀ Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. ⠀ ⚽ Центральный защитник пришел в «Томь» в июле 2020 года, дебютировал за нашу команду 1 августа 2020 года в выездном матче против «Нижнего Новгорода». Всего Андрей провел за нас 7 матчей, получил 1 желтую и 1 красную карточки. ⠀ Желаем Андрею здоровья и удачи в дальнейшей карьере! 🤝
Хорошо, что по согласию сторон, без обид
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Хорошо, что по согласию сторон, без обид
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