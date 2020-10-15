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Защитник Бычков покинул «Томь» через 3,5 месяца после подписания контракта

15 октября 2020, 13:24

«Томь» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с защитником Андреем Бычковым по обоюдному согласию сторон.

Бычков перешел в «Томь» из «Чайки» на правах свободного агента в июле 2020 года. За прошедшее время 32-летний футболист сыграл в 7 матчах, получил 1 желтую и 1 красную карточку. Последние матчи он пропускал из-за травмы.

⚡Андрей Бычков покинул «Томь» ⠀ Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. ⠀ ⚽ Центральный защитник пришел в «Томь» в июле 2020 года, дебютировал за нашу команду 1 августа 2020 года в выездном матче против «Нижнего Новгорода». Всего Андрей провел за нас 7 матчей, получил 1 желтую и 1 красную карточки. ⠀ Желаем Андрею здоровья и удачи в дальнейшей карьере! 🤝

Публикация от ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk)

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 17:44
Защитник бычков?А защитника козлов нету?)))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:31
А что у них случилось то?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 октября в 14:32
Кержаков проводит сортировку.
Хорошо, что по согласию сторон, без обид
Окно еще открыто, так что найдет себе работу. Бесплатно возьмут с удовольствием...
ДСА
ДСА
15 октября в 14:11
Не приглянулся новому тренеру.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 октября в 13:44
В Краснодар его надо,будет актуально!
офигенный
офигенный
15 октября в 13:35
офигеть как быстро
beefs
beefs
15 октября в 13:34
это посторонний игрок...
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