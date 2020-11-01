Бенатиа: «Хакими входит в пятерку сильнейших защитников Европы»

Защитник ФК «Аль-Духаиль» поддержал своего соотечественника , который в настоящее время выступает за «Интер».

Хакими, возможно, является авангардом поколения молодых талантов, которое растет в Марокко. Он уже входит в пятерку сильнейших защитников Европы. Через пару лет он будет бороться за первое место на подиуме с Трентом из «Ливерпуля».