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Бенатиа: «Хакими входит в пятерку сильнейших защитников Европы»

01 ноября 2020, 09:12

Защитник ФК «Аль-Духаиль» Мехди Бенатиа поддержал своего соотечественника Ашрафа Хакими, который в настоящее время выступает за «Интер».

Хакими, возможно, является авангардом поколения молодых талантов, которое растет в Марокко. Он уже входит в пятерку сильнейших защитников Европы. Через пару лет он будет бороться за первое место на подиуме с Трентом из «Ливерпуля».

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
01 ноября в 21:15
Не понимаю,причем тут ЦСКА,но предположу,что они не смогли раскрыться в других командах,поэтому и возвращались к армейцам.Хакими же и не играл то толком в Реале,он стал звездой в Боруссии,когда был там в аренде.Если бы он был нужен Зидану,он его оставил бы.Лично я,как болельщик Реала,считаю ошибкой продажу Хакими.Если и забирать теперь его из Интера,то стоить он будет космические деньги.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
01 ноября в 21:10
А ты знаешь как было в ЦСКА, Вагнер,Муса,Думбия,уходили из команды и потом возвращались,почему здесь так не может быть?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
01 ноября в 21:06
Главное,чтоб вы прочли и желательно запомнили,а то так и будете в глупые ситуации попадать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
01 ноября в 21:04
Ты это в коменте снизу прочитал? Знаток!🤣🤣🤣🤣🤣
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
01 ноября в 20:51
Если вы не в курсе,то его Реал в крайнее трансферное окно и продал Интеру....ну это так,чтоб вы хоть что-то о футболе знали!!!
FROBI
FROBI ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
01 ноября в 11:05
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    01 ноября в 09:29
    Скоро уйдёт в Реал или Барсу!
    mihaluch
    mihaluch
    01 ноября в 09:14
    Трудно сказать что будет через пять лет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    01 ноября в 09:13
    И не поспорить...
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