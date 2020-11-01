Бенатиа: «Хакими входит в пятерку сильнейших защитников Европы»

Защитник ФК «Аль-Духаиль» Мехди Бенатиа поддержал своего соотечественника Ашрафа Хакими, который в настоящее время выступает за «Интер».
Хакими, возможно, является авангардом поколения молодых талантов, которое растет в Марокко. Он уже входит в пятерку сильнейших защитников Европы. Через пару лет он будет бороться за первое место на подиуме с Трентом из «Ливерпуля».
Ирония судьбы в том, что сейчас будет играть против Мадрида в ЛЧ, а у Реала частенько бывало, что его хоронили бывшие игроки (
Ирония судьбы в том, что сейчас будет играть против Мадрида в ЛЧ, а у Реала частенько бывало, что его хоронили бывшие игроки (