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Мюллер: «„Бавария“ не показала блестящую игру с „Кельном“. Принимаем это»

вчера, 23:55
КельнЛоготип футбольный клуб Кельн1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура Бундеслиги с «Кельном» (2:1). Томас отметился голом в этой встрече.

Это была трудовая победа. Особенно из-за того, что нам не удалось в начале второго тайма забить третий мяч. До самого конца могло случиться все что угодно. Мы не показали блестящую игру. Мы принимаем это. Мы определенно зачастую слишком легко теряли мяч и немного небрежно атаковали. «Кельн» отходил очень глубоко. Они действовали хорошо. Как бы то ни было, в некоторых ситуациях мы должны были четче разыгрывать комбинации и доходить до ворот соперника. Однако мы играли со страстью. Нас в этом плане не за что упрекнуть, но в игровом плане мы могли быть лучше.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 00:27
У Баварии ещё будет много шансов показать блестящую игру как в Бундеслиге, так и в Лиге Чемпионов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:19
Нормальная игра
drug01
drug01
сегодня в 00:13
Главное три очка а игра придёт
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:05
Три очка есть и это главное.
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