Мюллер: «„Бавария“ не показала блестящую игру с „Кельном“. Принимаем это»

Полузащитник «Баварии» прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура Бундеслиги с «Кельном» (2:1). Томас отметился голом в этой встрече.

Это была трудовая победа. Особенно из-за того, что нам не удалось в начале второго тайма забить третий мяч. До самого конца могло случиться все что угодно. Мы не показали блестящую игру. Мы принимаем это. Мы определенно зачастую слишком легко теряли мяч и немного небрежно атаковали. «Кельн» отходил очень глубоко. Они действовали хорошо. Как бы то ни было, в некоторых ситуациях мы должны были четче разыгрывать комбинации и доходить до ворот соперника. Однако мы играли со страстью. Нас в этом плане не за что упрекнуть, но в игровом плане мы могли быть лучше.