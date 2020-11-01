Куман: «Я обеспокоен игрой „Барселоны“ в атаке»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал ничью своей команды в матче 8-го тура испанской Ла Лиги против «Алавеса» (1:1).

Я обеспокоен нашей игрой в атаке. Это не проблема отношения к делу или концентрации, это вопрос неуверенных действий в завершающей стадии атаки.

Такая же ситуация была в матче против «Ювентуса» (2:0). Кроме того, мы подарили «Алавесу» их гол. Если мы создаём так много моментов, мы не можем их упускать.

Конечно, меня беспокоит, что мы набрали только два очка из последних двенадцати возможных. Но мне понравилась наша игра в целом. Я бы больше волновался, если бы мы не создавали моменты.