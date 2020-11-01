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Куман: «Я обеспокоен игрой „Барселоны“ в атаке»

01 ноября 2020, 08:28
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ничью своей команды в матче 8-го тура испанской Ла Лиги против «Алавеса» (1:1).

Я обеспокоен нашей игрой в атаке. Это не проблема отношения к делу или концентрации, это вопрос неуверенных действий в завершающей стадии атаки.

Такая же ситуация была в матче против «Ювентуса» (2:0). Кроме того, мы подарили «Алавесу» их гол. Если мы создаём так много моментов, мы не можем их упускать.

Конечно, меня беспокоит, что мы набрали только два очка из последних двенадцати возможных. Но мне понравилась наша игра в целом. Я бы больше волновался, если бы мы не создавали моменты.

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Все комментарии
112910415
112910415
01 ноября в 20:36
обеспокоен всё же
Ruslan3132
Ruslan3132
01 ноября в 15:37
все намного проще )) теперь после внедрения повторов уже тяжело падать впятером от одной бутылки ))) теперь это спалится ))) вот и пошла барса на свое место )) а сколько визгов то было после появления ВАР от каталонцев, что мол теперь то в честной игре Реалу ничего не светит ))) видим мы кому не светит ничего при честной игре )))))))))
наблюдатель_13
наблюдатель_13
01 ноября в 12:27
Да нормально всё, с введением ВАРа и из за кризиса пандемии, не хватает на судей, и вернулись на свой обычный уровень... Раньше Эрнандес Эранандес вытащил бы Барселону, сейчас же лишь немного подсобил, но так как не доплатили то не стал вытаскивать.
FROBI
FROBI
01 ноября в 10:57
Нам тоже понравилась игра )
Можно смело конкурировать с алавесами за ...
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan ответ Mangur (раскрыть)
01 ноября в 10:14, ред.
В игре да, но не в ту...сти тренера и его не понимания где и каккой состав задействовать и когда недо рисковать , а не сидеть и ждать на авось.
Бускетс , Пике , Ленгле, Умтити ...это отстойный запас для второй лиги , но не Барселоны.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
01 ноября в 10:13
И где только Бартономеу и за какие ... находил таких великих тренеров??
Одни неуд....ки.
cska vperiod
cska vperiod
01 ноября в 08:52
Гномик мешает.
Carradona
Carradona
01 ноября в 08:48
Где-то смеётся Суарес)
RamonCSKA
RamonCSKA
01 ноября в 08:44
ну да продать единственного центрального нападающего страйкера и не отпустить Месси, который грустный и немотивированный
а потом думать где у него очки в чемпионате
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 08:41
наверное уровень игроков слишком низок))))))))))))))))))))))))))
ДАША Д
ДАША Д
01 ноября в 08:34
На выезде в чемпионате играют очень плохо.
Gahi
Gahi
01 ноября в 08:31
Нужно наводить порядок. Удачи
Mangur
Mangur
01 ноября в 08:31
Провалы в игре естественны
shlomo
shlomo
01 ноября в 08:31
Не только ты...многих это волнует....
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