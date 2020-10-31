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Пирес: «Бензема заслуживает снова сыграть за сборную Франции»

сегодня, 16:18

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема заслуживает снова получить вызов в национальную команду.

В 2015 году Бензема был отстранён от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом экс-полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна. Карим требовал от своего партнёра по сборной круглую сумму, угрожая выложить в интернет видео интимного характера с участием футболиста. В 2018 году президент Федерации футбола Франции заявил, что Бензема больше никогда не получит вызов в национальную команду. Стоит отметить, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался не только от услуг Карима, но и от приглашения в команду Вальбуэна, несмотря на то, что Матье был в роли пострадавшей стороны. Такое решение наставник принял для того, чтобы не разрушать атмосферу в сборной.

В интервью Пирес рассказал:

Приглашение Бензема в сборную — это сложный вопрос, который вызвал и продолжает вызывать много споров во Франции.

Меня не очень интересует, что произошло между ним и Вальбуэна, но, учитывая всё, чего он добился и чего добивается в «Реале», он, конечно же, заслуживает вызова в сборную Франции.

Он является одним из лучших нападающих в Европе. Но последнее слово остается за Дешамом .

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Беспределов
Беспределов
сегодня в 16:33
нельзя допускать беспредельщика
zorro_74
zorro_74
сегодня в 16:31
Он уже в реале винисуса шантажировать начел.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:23
Пусть он откажется от этой исламафобской сборной!
ДСА
ДСА
сегодня в 16:19
Что бы он опять начал кого-то шантажировать?
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