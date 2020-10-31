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Фонсека: «„Фиорентина“ способна завершить сезон в первой семерке»

сегодня, 17:19
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился мыслями накануне матча с «Фиорентиной» в Серии А.

«Рома» хочет играть лучше, чем в прошлом сезоне, но мы должны делать это последовательно. Нам всем нужно совершенствоваться, так как команда всегда должна развиваться. Если сравнить с тем, как мы играли на этой стадии в прошлом сезоне, то я вижу улучшения, больше уверенности, ребята знают, чего я от них хочу.

«Фиорентина» — отличная команда, они подписали много качественных игроков с опытом в Серии А. Это команда с большим количеством тактических решений, они играют хорошо, и это будет тяжелый матч для нас. Я думаю, что они могут финишировать в первой семерке в этом сезоне.

Недавно появлялась информация, что будущее Фонсеки в «Роме» будет зависеть от спортивного директора.

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mangox23
mangox23
сегодня в 17:20
в Сериале все возможно
ДСА
ДСА
сегодня в 17:20
На седьмом месте точно могут быть.
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