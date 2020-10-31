Фонсека: «„Фиорентина“ способна завершить сезон в первой семерке»

Главный тренер «Ромы» поделился мыслями накануне матча с «Фиорентиной» в Серии А.

«Рома» хочет играть лучше, чем в прошлом сезоне, но мы должны делать это последовательно. Нам всем нужно совершенствоваться, так как команда всегда должна развиваться. Если сравнить с тем, как мы играли на этой стадии в прошлом сезоне, то я вижу улучшения, больше уверенности, ребята знают, чего я от них хочу.

«Фиорентина» — отличная команда, они подписали много качественных игроков с опытом в Серии А. Это команда с большим количеством тактических решений, они играют хорошо, и это будет тяжелый матч для нас. Я думаю, что они могут финишировать в первой семерке в этом сезоне.